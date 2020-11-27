男教師為16歲女生按摩　被裁非禮罪成　官斥肆無忌憚犯案囚6個月

屯門兒童院五旬已婚男教師涉嫌在體育課期間，藉詞替16歲女學生按摩背部，乘機伸手入上衣摸背及至胸圍帶，又疑在女學生做拱橋動作時扶著她的臀部。他早前就3項非禮罪受審，裁判官林子勤今（27日）在西九龍法院指被告明知男女授受不親，卻主動替女學生按摩，並且不必要地觸摸對方，裁定所有控罪成立。他斥被告在課堂上肆無忌憚地犯案，判囚6個月，但批准被告保釋以候上訴。

被告關志剛（58歲）被控3項非禮罪，指他於2019年1月至3月期間，在屯門兒童院3次非禮女子X，X案發時16歲。

明知男女授受不親

裁判官認為事主作供真摯，信納其證供；並拒絕信納被告「危機感不足」、意外觸碰的辯詞。他指被告是資深教師，明知男女授受不親；事主表示下背痛楚，被告大可以其他方法幫忙，例如叫她休息拉筋，或者用工具按摩，不需親手按摩，其觸摸動作亦無必要。

事發地點乃禁閉式院舍

裁判官續道，正常按摩不會犯法，但事發地點非按摩院，乃是禁閉式院舍，戒律深嚴，即使同性間的接觸也有限制，被告卻主動替女學生按摩。他指，雖然事主口說同意按摩，但不代表允許被告伸手入上衣，而且事主每次被摸也覺奇怪及害怕，反映她並不同意被告的行為。

法庭裁定3項非禮罪成立，並斥被告違反誠信，藉詞按摩，在學員在場的情況下，肆無忌憚地犯法。

不獲續約轉半職補習

辯方求情透露，已婚的被告育有兒女，有18年教育經驗，2008年入職案發機構，事發後不獲續約，現為半職補習老師，收入大減。裁判官最終判囚6個月，但批准被告保釋以候上訴。

案件編號：WKCC2883/2020