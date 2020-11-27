北角官立小學爆上呼吸道感染　20學童發病　７人求醫毋須入院

本港再有學校爆發上呼吸道感染，北角官立小學20名學童自本月13日起陸續發病，出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛等病徵，當中7人已經求醫，全部情況穩定，毋須入院。

北角官立小學爆發上呼吸道感染。（googlemap截圖）

衞生署衞生防護中心今日（27日）調查一宗上呼吸道感染爆發個案，北角官立小學有15男5女學童（年齡介乎7至11歲）上呼吸道感染，出現發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛等病徵，當中最早發病日期為本月13日， 7人已經求醫，全部情況穩定，毋須入院。

鑑於近日錄得的院舍或學校爆發上呼吸道感染個案增加，衞生防護中心強烈呼籲市民，院舍或學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。中心已向學校提供有關預防呼吸道感染的建議，以上學校正接受醫學監察。

衞生防護中心提醒市民，應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病，市民尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應立即佩戴口罩，盡早求醫。

▼衞生防護中心建議▼

•接種季節性流感疫苗，保障個人健康； •病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要； •在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生； •避免觸摸眼睛、口和鼻； •雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手； •當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手； •打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手； •保持室內空氣流通； •當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；及 •保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

▼11月26起收緊防疫措施▼