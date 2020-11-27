瑰麗酒店辦KOL活動　工會指有人確診　酒店澄清：完全錯誤

本港疫情持續加劇，港府昨日起實施限制酒店限聚措施。香港酒店工會晚上發帖文指，稱接獲瑰麗酒店員工通知，酒店於周三接待24名網絡紅人（KOL），在旗下Holt’s Cafe舉行閉門派對，當中有一人於今日（27日）確診。瑰麗酒店回覆查詢，澄清當日舉行試菜活動，事後其中一名參加者稱，同日曾參與另一場午餐會，其中有出席者證實感染新冠肺炎，她已即時接受核酸測試，結果為陰性。

瑰麗酒店被指接待24位網絡紅人舉行閉門派對，酒店事後澄清為試菜活動。（酒店圖片）

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24人到瑰麗酒店席了試菜活動

瑰麗酒店回覆查詢表示，本星期三，24位「朋友」於酒店Holt’s Cafe出席了一次試菜活動。其中一名參加者事後告之，她當天曾參與的另一場午餐會中，有出席者證實感染新冠肺炎。她已即時接受核酸測試，結果為陰性。

酒店發言人表示，一直重視防疫措施，按照專家建議要求客人維持社交距離，當日的試菜活動為四人一桌，桌與桌之間保持1.5米。另外，亦要求各參加者在用饍以外的時間配戴口罩，以確保試菜活動能在安全的環境進行。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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酒店工會主席：三名員工未有檢測結果便要續上班

根據香港酒店工會的帖文指，酒店於周三接待24名網絡紅人（KOL），在旗下Holt’s Cafe舉行閉門派對，當中有一人於今日確診。工會主席徐考禮表示，據該酒店員工指，公司下午要求三名同事自行檢測，但在尚未有結果前，便於晚上回酒店工作，引起酒店內的員工擔憂。他指，據悉，酒店至今未曾向內部交代事件，認為在疫情下，公司應保持資訊流通，令前線同事可以安心。