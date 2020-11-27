新冠肺炎｜政府檢測中心一表看清　新增荔景社區會堂周六投入服務

新冠肺炎第四波疫情未受控，不少市民前往進行病毒檢測。政府公布，將在九龍及新界增設五間社區檢測中心，分別位於荔景社區會堂、粉嶺和興社區會堂、屯門兆麟社區會堂、坑口社區會堂和油塘社區會堂。其中荔景社區會堂明天（28日）起投入服務，其他四間也將投入運作。 現正運作的四間社區檢測中心仍會繼續提供服務，包括東區鰂魚涌社區會堂、油麻地梁顯利社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂。西貢及大埔區流動採樣亭及樣本瓶派發點，則會繼續在明日及後日（28及29日）運作。

油麻地梁顯利社區中心外，早前有涉跳舞群組市民輪候檢測。（歐嘉樂攝）

五間新增的社區檢測中心首階段運作三個月，並視乎情況可再延長三個月。中心為所有持有效香港身份證、香港出生證明書或其他有效身分證明文件，包括香港居民和非香港居民，並且沒有病徵的人士，提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及新冠肺炎病毒檢測服務。中心在每天上午8時至下午1時30分，以及下午2時30分至晚上8時開放，中午及晚上關閉後會清潔和消毒。

可付款測檢作出行或工作證明

政府表示，本地疫情急速惡化，特定人士須強制檢測，亦鼓勵市民「應檢盡檢」和「願檢盡檢」。政府會在出現較高社區傳播風險下，按需要為特定群組檢測。社區檢測中心也為市民提供價格較相宜的自費檢測服務，作社區或私人用途，例如出行或工作證明，收費上限為240元，按檢測承辦商安排的方式付款。

社區檢測中心接受預約及即場登記。市民可在24小時預約系統提供個人資料，包括姓名、有效身份證明文件號碼及聯絡電話，揀選檢測地點和時段。中心會優先向已預約市民提供服務。市民前往社區檢測中心前，亦可先致電檢測中心查詢是否尚有預約及即場登記名額。

市民參與自費檢測服務後，如結果呈陰性，會在24小時內收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。至於經衞生署確認檢測結果陽性的人士，會按既定程序由衞生署致電通知，並獲安排送到公立醫院隔離和治療。

全線郵政局也會由明日（28日）起於辦公時間內派發樣本收集包，費用全免，每名市民限取一包，派完即止，所有郵政局均不會收集樣本。市民可以把深喉唾液樣本在指定時間內交回選定的47間醫院管理局普通科門診診所或13間衞生署診所。