確診食肆｜增10店曾有患者光顧　油尖旺Aurora Fusion魚蛋哥上榜

本港今日新增92宗確診個案，當中有89為本地個案。衞生署衞生防護中心今日（28日）凌晨公布確診者潛伏期行蹤表，新增十間食肆上榜，包括將軍澳廣場薩莉亞意式餐廳、灣仔道敏華冰廳、旺角魚蛋哥及尖沙咀Aurora Fusion Restaurant上榜。

另外，置地廣場的三幢商業大廈均失守，約克大廈、公爵大廈及告羅士打大廈，近日均有確診者曾到訪，據稱三人都在該三商廈工作。

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6000號病人曾光顧新光中心富臨皇宮

新增十間食肆上榜，居於灣仔區四寶大廈的63歲男患者（#5989），報稱在本周三（25日）或之前，曾光顧將軍澳廣場薩莉亞意式餐廳及灣仔道敏華冰廳 。

患者編號6000的52歲男子居於竹園北邨榕園樓，他報稱在上周五（20日）光顧黃大新光中心富臨皇宮，本周二（24日）曾到觀塘中國建設銀行中心。

屬於金雞廣場歌舞群組的57歲女患者（＃5964），居於石硤尾邨美山樓，她報稱傳染期層到旺角朗豪坊及新亞大樓魚蛋哥；居於深水埗南邦大廈的36歳男患者（#6021）屬Bandstage Live Music群組，他在本周一（23日）曾光顧尖沙咀Aurora Fusion Restaurant，又在25日到過海港城。

置地廣場三幢商廈各有一名患者

根據最新的確診者潛伏期行蹤表，置地廣場的三幢商業大廈，包括約克大廈、公爵大廈及告羅士打大廈，近日各出現一宗確診個案。

置地廣場三幢商廈各錄得一名患者，而廣內已擺放了聖誕義賣。（資料圖片／龔嘉盛攝）

個案5938為40歲男子，居於西營盤威利麻街23號，24日曾去過約克大廈；個案5885為35歲女子，屬「歌舞群組」，居於南區貝沙灣南灣，上周六（21日）也曾到黃大仙Bandstage Live Music，翌日開始發病，23日去過公爵大廈；個案5903為66歲女子，居於灣仔海華苑1 座，亦屬「歌舞群組」，本月24日發病，同日曾到過告羅士打大廈。

▼近14日患者居住大廈▼