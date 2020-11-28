綠色就業計劃批出逾500個受資助職位　七成已聘用大專畢業生

環境局「綠色就業計劃」推出大專畢業生資助項目，申請期於8月28日結束。環境局已完成審批工作，批出逾500個受資助職位，並有超過350個職位成功聘用合資格畢業生。

環保署早前舉行「綠色專才計劃」首場課堂，由環境局局長黃錦星向講解環保政策及措施，立法會工程界議員盧偉國博士擔任嘉賓。（政府新聞處圖片）

環境局「綠色就業計劃」推出的大專畢業生資助項目，早前資助名額由原定約200個增至逾500個，當中至今有超過350個職位成功聘用合資格畢業生，其餘獲批職位亦正積極進行招聘。環境保護署陸續向成功聘用合資格畢業生的僱主發放資助。

項目申請者來自不同行業的公司和機構，獲批的受資助職位涵蓋多方面的環保範疇，包括環境顧問、環境管理、環保技術設備和化驗、綠色建造和管理、環保教育、新能源車輛和空氣質素、可再生能源、生態保育、廢物回收以及綠色金融。

環境局在「綠色就業計劃」下推出大專畢業生資助項目，資助私人公司及合適機構聘用大專畢業生從事與環境保護、生態保育、綠能節能、氣候變化及可持續發展等有關的工作。（資料圖片）

環境局亦為受聘畢業生提供「綠色專才計劃」的專業培訓課程，內容涵蓋不同環保專業課題，包括全球環境議題及可持續發展、環評與規劃、氣候變化、空氣質素、廢物管理、水質及噪音管制等。培訓課程由環保署環境學院與多個專業學會及團體合辦，包括香港合資格環保專業人員學會、香港生產力促進局、香港環境影響評估學會、香港聲學學會、香港水務及環境管理學會、香港綠色建築議會、香港綠色金融協會、香港氣象學會、機電工程署、智慧城市聯盟等。

大專畢業生資助項目為有志投身環保行業的畢業生提供入行機會，並培育人才應對不同環保工作方面的需要。項目為每位合資格畢業生的僱主提供每月5,610元資助，以支付僱員的部分月薪，為期18個月。