楊潤雄：香港擁世界級科研能力、全國最國際化　盼培訓創科人材

港府近年致力推行STEM教育，中文大學獲賽馬會捐助，推行為期三年的「智」為未來計劃，希望培訓學生在人工智能（AI）的知識，計劃開展約一年後，今日（28日）舉行典禮回顧成果。教育局局長楊潤雄以預錄影片為活動致辭時，形容香港是全中國最國際化的城市，擁有世界級的科研能力、健全司法、知識產權保護制度及國際化營商環境，有信心可匯聚大灣區和全球創新資源，鼓勵年輕新一代學習創新科技，並加入創科行列。

圖為中大賽馬會「智」為未來計劃首席負責人任揚教授(中)、計劃副負責人暨評估及分析小組主領蔡敬新教授(右二)、網上學習平台小組主領金國慶教授(左一)及課程發展小組主領黃蔚皓教授(右一)。（受訪者偉供）

香港中文大學工程學院及教育學院獲賽馬會慈善信託基金捐助，在2019年起推行為期三年的「智」為未來計劃 ，協助初中學生掌握AI知識。計劃今天（28日）舉行網上頒獎典禮，總結過去一年成果並介紹未來活動，逾150名中學師生和家長參與。

教育局局長楊潤雄鼓勵年輕人學習創新科技，加入創科行列，將來貢獻社會。 （受訪者提供）

教育局局長楊潤雄以預錄影片式致辭，談及近年大數據、雲端發展及電腦運算能力提升，創科廣泛可應用在日常生活，與社會發展息息相關。而中國在科創、尤其人工智能方面的發展及應用已居於世界前列，他有信心本港可集中大灣區和全球創新資源，提供科技研發、知識產權交易、融資和法律調解等服務。

香港是大灣區以至中國最國際化的城市，擁有世界級的科研能力，五間世界一百強大學、健全司法制度和知識產權保護制度，以及國際化營商環境 教育局局長楊潤雄

楊潤雄勵年輕人學習創新科技，加入創科行列，將來貢獻社會。 他期望計劃可促進學校分享及展示學習成果，營造學習創新科技的氛圍。

「智」為未來計劃團隊已與6間先導學校共同設計一套AI課程，並招募另外32間中學試教，料近8,000名初中學生參與。計劃之後將透過不同活動推廣AI，包括學與教展覽2020、「智」為未來網上訓練營、中大人工智能及探索實驗室開放日等。