通識科｜楊潤雄：可提供培訓助老師轉型　葉建源憂降低教學質素

特首林鄭月娥日前發表《施政報告》，要糾正通識科「被異化」問題。教育局局長楊潤雄昨（26日）宣布，雖決定將通識科維持必修必考，但科目將會改名，而公開試評級安排，亦會改為只分合格或不合格。 被問到改動會否影響目前任教通識科的老師，楊潤雄今日回應承認對老師會有影響，為了學生利益要作改變，而整體老師數目不會改變。他又指，個別老師情況要視乎課程發展議會建議的課程改動，而當局樂意為老師提供培訓轉型。

▼施政報告2020八大重點▼

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楊潤雄今日出席港台節目《千禧年代》時表示，社會一直對通識科有意見及聲音，以及懷疑或不相任，相信老師都知道。他明白作為通識科老師會有擔心，但要等課程發展議會建議內容的轉變，才知道教學的變化。他強調，由於津貼學校的老師人數是基於班級人數，因此大致上老師人數不會改變。

他又指，由於通識科時數減少，學生多了時間，或可花時間會有其他學習經歷、課外活動或其他活動，老師亦可「轉少少型」。他認為，如老師以前對某些科目有認識，或可做回以前科目的工作，並強調「我唔會話對所有老師一啲影響都無，如果為咗學生嘅利益要作改變，當然喺業界內一定會有少少人受影響」。

教育界立法會議員葉建源於同一節目中指，由於現時通識科屬「大科」，故有相當多老師是主力任教通識，並形容情況是「人為地製造動盪」。他強調，一名老師如有強項，但被強迫轉型，會將整體教學質素降低；並舉例指如通識科老師須轉教歷史，但歷史科老師人手已足夠，「咁逼邊個轉型？」

本身是通識科老師的教協理事張銳輝在商台節目《在晴朗的一天出發》指，教育局提出改革時，沒有完整規劃，現時大學仍有通識科教師培訓課程，質疑教局有沒有與大學商討。他又相信，相關課程的畢業生將「好難搵工」，直言現有學校都要消化自己的老師，沒空間再請新老師。