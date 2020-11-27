通識科｜須赴內地考察　楊潤雄指無法強迫學生：唔通搵人捉佢上去

特首林鄭月娥日前發表《施政報告》，要糾正通識科「被異化」問題。教育局局長楊潤雄昨（26日）宣布，雖決定將通識科維持必修必考，但科目將會改名，而公開試評級安排，亦會改為只分合格或不合格，學生亦必須到內地考察。 楊潤雄今日（27日）指，學生赴內地並非單純觀察及交流，而是須要製作專題報告，相信學生親身去內地考察會比現時學習更全面。有聽眾質疑相關要求違反《基本法》中的出入境自由，楊指考慮以學生長遠利益為依歸，從學習角度而言對學生個人成長是好事；並強調當局無法強迫學生，「唔通搵人捉佢上去咩？」

▼施政報告2020八大重點▼

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楊潤雄今日出席港台節目《千禧年代》時表示，學生赴內地並非單純觀察，而是須完成專題報告，而事前、事後亦要作準備工作，只是不計算成績。但最終如何推動，則要視乎課程發展議會的建議。

透過內地接觸世界議題 如氣候變化

他又認為，學生可以透過內地接觸到世界議題，例如氣候變化等。而現時學生在本港作獨立專題探究只可透過書本，無法親身經歷，因此親身到內地考察相信學習可更全面，「內地都有好多嘢可以睇」。

有聽眾質疑，學生必須到內地考察的要求是否違反《基本法》中保障港人出入境自由，楊潤雄強調「無得話強迫某人離開」，但從學習角度而言，相信內地考察對學生個人成長，包括眼界、知識增長都是一件好事，並指政府所有事情都是合法去做，「個別個案有咩原因去定唔去，當然到時會有個別的考慮」。



以學生長遠利益為依據 長遠發展需要融入大灣區

他又指，當局的考慮以學生長遠利益為依據，亦是今次改革最大原因及目標。而本港長遠發展需要融入大灣區，「如果我哋仲抱持好抗拒、一定唔可以上去嘅心態，究竟對小朋友未來發展係咪一件好事呢？」楊強調香港是自由的社會，作為政府不能強迫任何人，而教育中家長亦有很大的話語權。



當局以往亦希望每個學生可回內地 資金亦已準備好

被問到不少學生團體擔心過往參與社會活動影響入境內地，楊潤雄指今次改革是關注長遠問題，而實際問題可屆時再考慮。由於當局以往亦希望每個學生可回內地，故資金亦已準備好。