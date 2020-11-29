新冠肺炎｜免費與收費檢測中心　索取樣本瓶　一文看清6個途徑

本港新冠肺炎疫情反彈，確診個案不斷屢創第四波爆發新高，消息指今日（29日）個案更超過百宗。政府最近已陸續增加社區檢測中心，其中位於粉嶺和興社區會堂的社區檢測中心今日首日投入運作。

市民如想做病毒檢測，目前有至少六個途徑，其中政府提供的服務免費，但要獲證明書，則需到指定社區檢測中心付費進行。本文將列明所有社區檢測中心、醫管局普通科門診診所、流動採樣亭、政府認可的醫療檢測機構的名單及詳情，一文看清是否需收費、如何最快得悉結果、要領陰性證明健康碼回內地又應到哪個檢測中心。

▼粉嶺和興社區檢測中心首日（29/11）運作情況▼

一： 醫管局47間普通科門診診所派樣本包 費用全免

市民可到醫院管理局47間指定普通科門診診所，索取及交回深喉唾液測試樣本收集包；但每間診所的名額有限，先到先得，費用全免。周一至周五樣本包派發時間為上午9時至下午1時和下午2時至5時；樣本收集時間為上午9時至下午1時和下午2時至3時。至於周六的派發時間為上午9時至下午1時，收集時間為上午9時至11時。

當中8間診所於周日及公眾假期亦會開放給市民，以領取及交回樣本包，時間與周六安排一樣，包括筲箕灣賽馬會普通科門診診所、香港仔賽馬會普通科門診診所、鴨脷洲普通科門診診所 、柏立基普通科門診診所、大埔賽馬會普通科門診診所、石湖墟賽馬會普通科門診診所、屯門診所、元朗賽馬會健康院。陰性結果可獲手機短訊通知，如呈陽性則由衞生署通知治療。

二：121間郵局派發樣本包 不收集樣本瓶

市民亦可於各郵政局辦公時間內，前往121間郵局索取樣本收集包，合共每日將提供5,000個樣本瓶，每名市民限取一包，費用全免，派完即止。因應政府分配的數量和每間郵政局的規模，各郵局每日派發的樣本收集包數量會有所不同，詳情可瀏覽相關網頁。但所有郵政局均不會收集樣本包，市民需要在指定時間內，將深喉唾液樣本交回指定的47間醫管局普通科門診或13間衞生署診所。

三：到私家醫生求診人士，也可向醫生要求提供樣本收集包，原則上費用全免。由昨日（28日）開始的14日內，私家醫生必須要求有病徵求診者進行強制檢測，求診者費用全免。病人需將樣本瓶交到上述醫管局普通科門診或衞生署診所。

▼荔景社區會堂的檢疫中心首日（28/11）運作情況▼

+ 3 + 3 + 3

四：9間社區檢測中心收費240元 指定群組可免檢測

政府現時設有4間社區檢測中心，分別位於東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂。檢測中心會提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集檢測服務，服務收費上限為240元。檢測中心的開放時間為每天上午8時至下午1時半、下午2時半至晚上8時。

而政府最近亦在在九龍及新界增設5間社區檢測中心，分別為荔景社區會堂、粉嶺和興社區會堂、屯門兆麟社區會堂、坑口社區會堂和油塘社區會堂。其中，荔景社區會堂以於昨日（28日）投入運作，而粉嶺和興社區會堂及屯門兆麟社區會堂亦於今日開放，至於坑口社區會堂及油塘社區會堂則於明日（30日）開放。

9間社區檢測由指定私人檢測中心營運，可上網付費預約檢測，呈陰性可獲得證明書，以便用作返內地的港版健康碼。檢測人士可於翌日領取證明書，如屬陽性，則由衞生署通知。

檢測中心也接受指定群組人士免費檢測，但不會獲陰性結果證明書，如屬陰性，會收到電話短訊。

▼11月26起收緊防疫措施▼

+ 6 + 6 + 6

五：4個流動採樣亭免費提供服務 可翌日知結果

政府早前亦於荃灣、西貢及大埔區，透過7個流動採樣亭提供核酸檢測服務。政府經檢視使用情況及檢測服務需求後，決定延長4個流動採樣亭的服務，包括︰荃灣沙咀道遊樂場、西貢親民街8號西貢賽馬會大會堂停車場、大埔鄉事會街2號大埔社區中心籃球場、大埔太和邨太和鄰里社區中心對出空地。

至於荃灣荃景圍體育館外平台空間已於昨日（28日）停止運作，而將軍澳寶康路105-107號香港單車館公園露天劇場、將軍澳運隆路10號寶康公園硬地足球場的流動採樣亭，將於明日起（30日）停止運作。

流動採樣亭的服務時間，劃一為每日上午10時至晚上8時，由私營檢測機構營運，一般會於翌日透過手機短訊，通知呈陰性結果的檢測人士，如屬陽性，則由衞生署通知。

六：到衞生署認可的18間機構接受檢測

此外，市民亦可自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供的檢測，根據最新資料，現時已有18間機構已被政府認可，詳情可到網頁觀看。收費由約1,000元至逾2,000元，視乎檢測方法及需要結果日數，最快可數小時知結果，並可提供陰結果證明書以換取回內地或澳門的健康碼。

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