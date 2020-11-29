新冠肺炎｜羅致光：明公布強制院舍員工檢測　拒遵從或不能上班

新冠肺炎疫情再次反彈，本地個案不斷飆升。勞工及福利局局長羅致光今日（29日）在商台節目《政好星期天》中表示明天政府將會發出公告，要求安老院舍員工，在12月14日之前必須進行強制病毒檢測。羅致光並指，今次會以鼻咽拭子採樣方法進行，員工可以到社區檢測中心、或自行在私營機構進行檢測，若有人不做檢測，會先勸、後懲罰，之後或會考慮強制不讓他們上班。

羅致光亦在今日的網誌中指，院舍應「須檢必檢」，強調雖然院舍員工本身並不是高危群組，但若他們受到感染，再傳給體弱住客，則後果可以十分嚴重。

勞工及福利局局長羅致光。(資料圖片/梁鵬威攝)

12月14日之前必須進行強制病毒檢測

羅致光指鑑於本地個案增長，安老院舍的安全十分重要。食物及衛生局明日將會發公告要求院舍員工下個月14日之前強制檢測。網誌中則指明，包含規定所有於安老院、殘疾人士院舍及護養院工作的員工，包括全職、兼職、外地勞工、替假員工以及外購合約服務員工（如陪診員）等，須到政府設立的社區檢測中心，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集的免費病毒檢測服務。員工亦可自費自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供同樣方式的檢測，但如果有人拒絕檢測，政府會先勸諭，再懲罰，罰款為2000元，而之後或會考慮強制不讓他們上班，未來仍然會研究增加社區檢測中心，或派流動採樣車方便檢測。將會豁免離島安老院舍

羅致光指，為了能在14日之內完成檢測，因此是次離島的安老院舍將會豁免；他又表示，未來希望能夠讓院舍職員每星期進行一次檢測，直到疫情受控。他又指，早前做過幾輪的院舍自願檢測計劃，只找出一宗陽性個案，其餘全部是陰性，最高的檢測率達86%，但之後跌至68%。