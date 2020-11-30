新冠肺炎｜許樹昌：須收緊防疫措施　倡回港人士第19日再留樣本

本港新冠肺炎疫情大反彈，衞生防護中心昨日（29日）公布新增115宗個案，為第四波疫情爆發至今單日新高。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（30日）於商台節目指，現時社區有廣泛的隱形傳播鏈，須收緊防疫措施，如公務員在家工作、卡啦OK停業、取消演唱會，食肆提早兩小時關門。他亦建議，外地回港的檢疫人士完成14日隔離後，可於第19日再留樣本以減低漏洞。

許樹昌建議再次收緊防疫措施，如卡啦OK停業、取消演唱會，食肆提早兩小時關門。（資料圖片／歐嘉樂攝）

倡再收緊防疫 如公務員在家工作、食肆提早兩小時關門

許樹昌於商台節目指，近日本港確診個案從短時間急速上升至三位數，顯示社區有廣泛的隱形傳播鏈，難以評估何時達到高峰，「如果唔早啲加辣會上升得好多。」他建議再次收緊防疫措施，包括︰公務員在家工作、卡啦OK停業、取消演唱會，食肆提早兩小時關門。他解釋，因演唱會結束後，觀眾歸家心切湧至出口及車站，增加爆發風險；而食肆提早關門，目的為減低街上人流，讓市民盡早回家。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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早前，香港大學李嘉誠醫學院微生物學系講座教授袁國勇建議，外地回港的檢疫人士完成14日隔離後，回家繼續一周的家居檢疫。許樹昌表示，因有患者於14日後才驗出陽性，該批人士可於回港第19日再留樣本，讓漏洞減至最低。他指，現時未知政府的決定，但相信政府很快會公布最新的防疫措施。

此外，許樹昌亦提到學校停課的標準，包括確診個案急升、源頭不明個案偏高、有教師及學生受感染。他解釋，當源頭不明個案案超過兩成，已開始難以控制疫情，「相信教育局要諗一諗。」

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