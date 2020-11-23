新冠肺炎｜何栢良料跳舞群組將過百人　許樹昌促防疫措施收到最緊

本港新型肺炎疫情反彈，當中「跳舞群組」確診者已達80人。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（23日）指，目前疫情形勢令人擔心，認為跳舞群組一、兩日後「過100（確診者）都唔出奇」。他建議政府向強制檢測令人士同時發居家令，否則該批人士仍可上班上學，「疫情只會沒完沒了」。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌就指，確診數字短短數日已達高雙位數，認為防疫措施應立即收緊至早前「最緊級別」，包括學校停課、在家工作、暫停室內大型活動、食肆收緊至二人一檯及提早結束營業時間等，「唔加辣相信疫情有好長時間爆發」。

▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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發強制檢測令 亦建議向相關人士發居家令



何栢良今日於港台節目《千禧年代》中直言，目情疫情形勢令人擔心。本港現時以「酒吧群組」人數最多，涉及103人，他指跳舞群組人數已達80人，相信「未來一、兩日過一百人都唔出奇」。他指跳舞群組確診者中最早發病的為11月2日，相信現時已有三代傳播，並認為離不開政府在萬聖節前放寬防疫措施。

何栢良同意政府發出強制檢測令，惟他強調安排要快；而美孚君好宴會已懷疑有群組出現，認為政府「無理由唔強制指定時間去過嘅人做檢測」。他又指，政府應同時向接受強制檢測人士發出居家令，禁止在等候檢測結果期間外出，否則疫情會沒完沒了。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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許樹昌：確診個案已是一、兩周前感染 應立即收緊防疫

許樹昌於同一節目中表示，本地確診個案在短短幾日內升至高雙位數，源頭不明個案分佈在不同地區，部分患者為學生及家庭主婦等，無特別高危因素，顯示社區存在隱形傳播鏈。他又指，今次爆發特別多患者涉及跳舞群組，亦首次有私人跳舞場所出現確診個案，政府應考慮修例，跳舞場所將納入派對房間規管。

他又指，現時確診個案已是一、兩周前感染，因此政府應立即將防疫措施收至最緊，包括學校停課、在家工作等，「唔加相信疫情有好長時間爆發，好快去到三位數收唔到科」，而旅遊氣泡及通關亦將愈來愈遙遠。他又表示，現時防疫措施至周四（26日）屆滿，希望政府可盡快「加辣」。