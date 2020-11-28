林鄭稱地區爆疫會派警方封區強制檢測　許樹昌：似慈雲山或需要

本港新冠肺炎疫情反彈，特首林鄭月娥在不同場合均提到，若出現個別地區疫情爆發，如早前葵青貨櫃碼頭錄得多人確診，政府先會派採樣人員到場，再要求警方封鎖特定範圍，在內的人要有陰性檢測結果才可以離開。 政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌稱，當個別區域疫情爆發得像第三波時期的慈雲山，牽連多幢住宅大廈、商場和食肆等，便需要考慮「Lockdown（封鎖）該區」。許樹昌相信措施成效會顯著，亦不排除會安排有關人士，相隔一周再次接受檢測。

特首林鄭月娥發表施政報告當日（本月25日）表示，若出現如早前葵青貨櫃碼頭、單一屋邨或大廈爆發的小區域感染情況，先會派採樣人員到場，再要求警方封鎖特定範圍，在內的人要有陰性檢測結果才可以離開。如果涉及8,000人居住的屋邨，爆發疫情就會封邨，居民同樣要檢測結果陰性才能離開。林鄭月娥今日在電台節目被問到會否全港強制檢測，她回應說若全港作「封閉式」管理，檢測工作持續4至5個星期，「香港要付出一個好沉重嘅代價」，這是不可能做得到。

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政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，當個別區域疫情爆發得像第三波時期的慈雲山，牽連多幢住宅大廈、商場和食肆等，便有需要考慮「Lockdown（封鎖）該區」。惟他提到，措施需配合「居家令」，即居民必須留在家裡；上班族亦須被暫時隔離，直至全部人均取得檢測結果，以確保陽性人士均已被帶走。許樹昌坦言，若牽涉人數眾多，或需2至3日才可得出所有人的檢測結果。被問到如何在該區安置非居民，他稱這由政府思考如何安排，「到時（政府）會有辦法」。

由於此措施將為強制性，許樹昌相信成效會顯著。為應付可能出現的「假陰性」情況，他稱不排除會安排有關人士，相隔一周再次接受檢測。

《香港01》已向衞生署查詢有關安排，正候回覆。