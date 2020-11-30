施政報告｜助兩千港青往大灣區就業　羅致光：非送走人才

政府上周公布新一期的《施政報告》，當中推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵在香港及大灣區有業務的企業，聘請及派駐本地大學畢業生到大灣區內地城市工作，名額2,000個，政府將資助18個月。 勞工及福利局局長羅致光今日（30日）出席港台節目《千禧年代》時表示，「大灣區青年就業計劃」希望明年首季可以正式推出，但細節仍需磨合。他指，計劃並非送走香港的人才，亦不擔心他們前往內地後不回來香港。 面對保就業計劃，將於11月底將要結束，羅致光表示，暫時不會再考慮推出保就業計劃。

勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片/梁鵬威攝）

羅致光指出，已經於很多企業商討過，是次選擇的企業需較有規模，且可以提供8至10個不同職位，不過具體招聘則由企業自己揀選。他認為，雖然本港青年有意到大灣區就業的比例不高，但相信計劃提供2000個職位並不算多，未必能滿足所有需求。

非送走人才 正如本港行山時亦可聽到法文等

他說由於內地與本港的薪酬有差距，因此政府要以公帑資助參與計劃的企業聘請香港青年，以保持競爭力。至於是否將2000香港人才送去外地導致人才流失，他又說只是人口流動，且只屬於城市間流動。

至於本地勞動人口回落的問題，他則指香港勞動市場非常國際化，吸引着不同地方的人才。他自己平時行山時，有時可以聽到法文等外文，那些都屬於勞動人口。他表示，不擔心參與計劃的年輕人日後不再回港發展，認為香港若有吸引力，他們仍會返港，認為不應該「綁住年輕人」，不讓他們出去發展。

政府暫不考慮再推出保就業

另外，保就業計劃在11月底將要結束，羅致光表示，暫時不會再考慮推出保就業計劃，但政府會繼續做好人才培訓工作，包括將愛增值計劃名額增加一倍，增加對失業人士的支援等等。

另外，新一份《施政報告》提及政府就「2元乘車優惠計劃」已大致完成內部評估，羅致光說，已開始做準備工作，其中關注計劃被濫用，考慮停用及停售長者八達通，日後所有60歲或以上人士需要購買個人八達通，他說會先安排60至64歲更換個人八達通，預料需時數以月計，新一份預算案將列出預算金額。

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