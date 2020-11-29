施政報告｜林鄭：無特別措施被攻擊屬平穩落地　任內建設多於破壞

特首林鄭月娥上周三（25日）發表任內第四份《施政報告》，她今早（29日）出席電視節目《講清講楚》表示，外界對新一份《施政報告》「反應一般」，沒特別措施成為被攻擊的地方，屬「平穩落地」。 被問到現屆政府是否將所有深層次矛盾「擺上枱面」，林鄭認為現屆政府的建設性更高，有值得香港社會處理的問題就不應迴避，強調在政府工作40年，一直抱這個的態度，看到困難就盡最大努力解決。對於是否認為自己對香港的建設多於破壞，林鄭稱自己是基於此信念，才可以繼續做特首，「如果我每一日做行政長官係破壞一個我深愛的地方，我唔會繼續坐係到。」

未提司法改革 稱不認同有法官判案凌駕公共利益

林鄭表示，由《基本法》第23條、國民教育爭議、佔領行動及反修例風波，追本溯源都離不開社會對「一國兩制」的理解不足。她又指，即使疫情持續，政府亦有舉辦多場有關憲法和《基本法》的座談會。對於外界提出「司法改革」，林鄭稱政府每個機關都不完美，故需要進行完善的工作，如立法機關，有議員建議修改《議事規則》防止被濫用的情況等。

被問到是否有法官對「一國兩制」不認識，林鄭稱「不會這樣說」，又指不認同有說法認為部分法官審案時將個人利益凌駕公共利益。她強調，法官要宣誓表明會根據法例和證據判案，並不是單純以愛國角度進行審判，希望社會不要因為個別法官在判辭中的某些字眼，產生不好的觀感。

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