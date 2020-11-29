施政報告│「大灣區青年就業計劃」張建宗：接觸20企業反應積極

上周三(25日)公布的施政報告當中談及特區政府將推出「大灣區青年就業計劃」，資助在香港及大灣區內地城市均有業務的企業，聘請香港的大學畢業生，派駐他們到大灣區內地城市工作，名額二千個，當中有400個專為創科職位而設。 政務司司長張建宗今(29日)於網誌表示，親自接觸20多個主要商會及大企業 ，它們反應積極及正面，令人鼓舞；會繼續邀請及鼓勵更多企業參與計劃。

張建宗指，大灣區建設是國家進一步改革開放的重大發展戰略，亦是香港在疫情後恢復經濟動力的重點方向；香港積極融入國家發展大局，以大灣區發展為切入點，銳意成為國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」。

特區政府為此推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵和支持青年人到大灣區內地城市工作和發展事業，政府會資助在香港及大灣區內地城市均有業務的企業，聘請香港的大學畢業生，派駐他們到大灣區內地城市工作；張建宗又親自接觸20多個主要商會及大企業 ，它們反應積極及正面，令人鼓舞。

▼施政報告2020八大重點▼

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他指，大灣區為港青提供一條就業和事業發展的新跑道，以及多一個選擇；千里之行，始於足下，大灣區是港青未來發展的一個重要舞台，在國家和特區政府積極鼓勵和支持的大環境之下，青年人應趕上國家新時代發展的浪潮，敢於突破自我，勇於接受挑戰，必定會有所得著。