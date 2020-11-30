通識科｜教聯會指通識教材令學生對法治意識減弱　有需要監管

教育局局長楊潤雄早前宣布通識科改革安排，將取消不設獨立專題研習、課程需學習憲法和基本法、而課程將會精簡及刪減一半時間，新課程須用經送審的教科書，期望最快下學年可推行。 教聯會副主席、培僑書院副校長王惠成指，校方較關注多出的約100小時課程，政府將如何分配。他又指，通識科確實讓學生的法治意識減弱，認為教師對學生影響大，「所以政府話對教材有監管，我覺得係有需要。」

王惠成指，通識科確實讓學生的法治意識減弱，認為教師對學生影響大。（資料圖片／羅國輝攝）

對於課時減半後，通識科教師的數量或會減少。教聯會副主席、培僑書院副校長王惠成指，其任職的學校約有7名通識科老師，因他們兼任其他學科，相信轉型的問題不大。他指，校方反而關注多出的約100小時課程，政府將如何分配至其他方面。

王認為，通識科的本意為培養學生批判性思維、多角度思考問題。但他指，通識科確實讓學生的法治意識減弱，「事實上（通識）同社會上違法達義、公民抗命，令學生對法治減弱咗，喺另一方面加強咗。」

王續說，社會上對通識科有一定意見，雖然他並非通識科教師，但明白教師的個人觀點、選擇的教材、教學角度及例子，對學生的思考帶來較大影響。「所以政府話對教材有監管，我覺得係有需要。」

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