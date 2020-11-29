通識科｜曾任通識科老師教局政助施俊輝：教師能勝任修訂後課程

教育局日前宣布通識科改革，曾任第一批新高中通識科教師的教育局局長政治助理施俊輝，今日（29日 )在教育局專欄「局中人語」撰文，認為轉變確實對教育系統帶來一些影響，但相信通識科教師有能力應對；又指局方會舉辦研討會、工作坊、配合課程內容的內地考察等，令教師更準確掌握科目理念、宗旨和教學法。 他表示，由於重整後的課程包含現時通識科的內容，相信現任通識科教師可勝任教授經修訂的課程。至於學生須到內地考察方面，他透露目前細節尚待敲定。

學生到內地考察細節尚待敲定



通識科改革後，學生須到內地考察，施俊輝認為是新課程一大特色，稱同學可親身認識國情和國家發展，惟目前細節尚待敲定，但他認為現時學習再不能只局限在課堂內，而走出課室進行體驗式學習，更能提升學習動機。他又指，不論是科技、環保、歷史、地理、文化等領域，內地不同省市都有非常豐富學習資源，供學生深入探索。

楊潤雄表示，通識科將精簡內容並改新名稱，改革後評分不分級，只分合格不合格。（資料圖片／羅君豪攝）

指通識科發展舉步維艱 「愈來愈得不到社會支持」施又憶述，自己是首批任教新高中通識科的教師，當時社會上有不同聲音，學校亦要面對家長各種疑問；其中學校曾就為何不採用參考書問題，花了一整年時間向家長說明，惟社會始終對通識科缺乏信任，甚至被取笑「通識、通識，通通唔識」，指學科發展舉步維艱，愈來愈得不到社會支持。原修讀數學與經濟 經培訓課後 足以勝任教學

事實上，他亦沒想過自己會成為一個通識科教師，施俊輝指，他於大學時期修讀數學和經濟，本來被聘請任教數學科，其後適逢推行通識科，學校才安排他加入通識科團隊。當時，科組內也有任教語文、歷史、地理、經濟等學科的同事，而經過參與教師培訓課程，大家對學科的課程詮釋、學習評估、專題探究等範疇有了基本認識，足以勝任教學工作。



面對眼前的轉變，他認為確實對整個教育系統帶來一些影響，但相信通識科教師有能力應對新挑戰；而教育局亦會舉辦研討會和工作坊，以及配合課程內容的內地考察，讓教師更準確掌握科目的理念、宗旨和教學法，又由於重整後的課程包含現時通識科的內容，現任通識科教師可以勝任教授經修訂的課程。

施俊輝在文中表示，這些年來，社會對通識科已有詳細討論，形容「是時候讓教育回歸教育」。（資料圖片）

冀社會讓冠以新名後的科目重新出發



施俊輝認為，這些年來，社會對通識科已有詳細討論，形容「是時候讓教育回歸教育」，又期望社會讓冠以新名後的科目重新出發，以學生學習利益為大前提，「攜手為培育具國家觀念、香港情懷和國際視野的新一代而努力」。