通識科｜劉炳章稱學生不敢反駁　奪星張秀賢：通識重批判不盲信

《施政報告》公布大舉修改通識科，將課時減半，評分改為只區分合格與不合格，並加入往內地考察活動。曾於通識科公開試奪5**的元朗區議員張秀賢指，科目重點在於跨學科的批判思考，培養國民身份認同的部分成效不彰在於社會氣氛，非因學科。 團結香港基金副總幹事黃元山引用大學研究指，通識課程宗旨為知識、技能及價值觀三部分，但不少老師認為現時考評模式較難全面培育，問卷中亦有七成半校長認為通識科需要改變。 全國政協委員、理工大學前教董劉炳章指，通識科「學校為本」佔三成分數，令學生不敢挑戰老師。張秀賢反駁，批判思考在於不應盲目相信某些說法，又指政府推動國民教育時曾揚言學生不會照單全收，質疑指控通識科有此問題是雙重標準。

劉炳章稱通識科「學校為本」佔三成分數，令學生不敢挑戰老師，認為科目有很多部分需要考慮才能作出改動。（資料圖片）

張秀賢出席港台節目 《城市論壇》時表示，通識科考核改為只有合格與不合格，令通識科教師無所適從，課時減半更難以應對，相信學生會認為是否唸書也沒關係，因政府令學科變得不重要。

劉炳章指，已辭任的考評局通識教育科科目委員會主席賴得鐘，曾發表仇警言論，卻依然可任教，認為問題很大。他又指稱「學校為本」佔三成分數令學生不敢挑戰老師，認為科目有很多部分需要考慮才能作出改動。

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張秀賢另外提到，通識科在教學上教授「三農問題」、藥物專利等課程都有其重要性，但學生建立有關知識有賴於必修必考。他指，調節科目的重點應在於學生、老師及教育系統的利益，但政府卻沒有理會課程專責小組報告的意見調整。劉炳章指，自己作為專業人士亦認為專業自主重要，但不可凌駕公眾利益，強調社會大眾認為學科有問題，負責的官員是在收集所有意見後，作其最後判斷，並就此承擔責任。

張秀賢回應指，通識科「現代中國」的章節教授「中國威脅論」，當中提到應直斥外部勢力的指控，學科在知識上教授了批判外部勢力的理論，反指針對通識科的人，有如找代罪羔羊。

通識科推內地考察 退休教師質疑可否見到不為人知一面

有退休通識教師觀眾指，政府做法有如殺科，認為處理對學生、老師及社會都有震撼，反問學生會否因自己多年教學「走出去」，指教學時很多時用課本外的內容讓學生批判。他指政府對交流團「不強迫，但不鼓勵抗拒」的說法難以理解，質疑是否讓學生到內地看「好的事」，反問雖然內地發展雖好，但考察是否可接觸到內地較不為人知的一面。

劉炳章指內地改革開發期間，他曾因工作往內地考察，當時內地甚麼都沒有，以此為例指出，如果願意往內地，可幫到內地很多，亦能從中得益。張秀賢指本港中小學一向有很多內地考察團，認為局方強推或是因為自信不足，質疑政府強推交流團有如跑數，不應以此為目標。

黃元山引嶺南大學執行的問卷指，不少老師支持體驗式學習的成效，但指目前難以在學科加入內容。他又指，交流的機會不止內地，應該愈多愈好。