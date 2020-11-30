疫市筍工｜政府正式聘1.3萬人口普查外勤人員　酬金最高2.3萬

全港人口普查將於2021年展開，政府統計處現正招聘約13,800名臨時外勤工作人員，以支援將於2021年6月23日至8月4期間進行的2021年人口普查的資料搜集工作。 對象以本地大學生為主涵蓋4個職位，由工作站助理至覆核員，酬金介乎8967元至13466元。 至於組長一職，於為本地在職中小學教師和教學助理，酬金可達23249元，申請人須於2020年12月31日下午6時前遞交申請。

申請人於獲聘時必須已成為香港特別行政區永久性居民，具備成熟的性格，並能獨立工作。為配合工作需要，申請人必須能書寫暢順中文或英文、能閱讀中文及英文，以及操流利粵語及英語。



申請人可透過「二零二一年人口普查網上職位申請系統」（jobs.census2021.gov.hk/）申請各個職位，並須於2020年12月31日下午6時前遞交申請。

（政府網站截圖）

政府統計處會先為臨時外勤工作人員提供培訓，再安排他們進行實地資料搜集或支援工作。大部分臨時外勤工作人員會在明年七月中起，到訪尚未經網上或其他途徑填交問卷的住戶，以搜集所需資料；部分人員則會在明年六月中開始在人口普查服務中心工作，負責解答電話查詢及進行電話訪問。因應2019冠狀病毒病疫情的不斷發展，政府統計處會採取應變措施，以減少社交接觸。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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政府統計處發言人表示，香港每10年進行一次人口普查，以搜集本港人口的社會和經濟特徵，以及詳細地區分布的最新基準資料。人口普查的工作意義重大，加入普查團隊的教師和學生更可藉此深入了解社會現況，共同建設更美好的香港。