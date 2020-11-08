明年全港人口普查　陳茂波：疫情下將設網上問卷

十年一度的大型人口普查計劃，將於明年舉行。過往人口普查，普查員都會親身上門到各住戶，不過在新冠肺炎疫情下，財政司司長陳茂波今日（8日）於網誌表示，疫情令相關工作有不明朗因素，統計處將會加強使用資訊科技搜集數據，例如提供已加密的網上問卷，供市民填寫。他續指，人口普查仍需招聘核查員、親身上門跟住戶面談，希望市民踴躍支持人口普查。

陳茂波今日以《香港的數據統計》為題發表網誌，提到制訂公共政策時，參考了不少數據，如香港生產總值規模等，相關數據都由政府統計處搜集、編製。

陳茂波指，十年一度的大型人口普查工作，將於明年六月底至八月初期間展開，範圍涵蓋全港市民。不過他亦稱，新冠肺炎疫情為人口普查帶來不明朗因素，統計處就此加強使用資訊科技搜集數據，例如讓普查員將收集到的數據，即時輸入系統，又或提供已加密的網上問卷，供市民填寫等，相信除了有助提升效率，亦可減低疫情傳播的風險。

考慮到市民的不同需要，陳茂波表示，明年的人口普查仍需招聘核查員、親身上門跟住戶面談訪問，不過統計處會為所有前線的普查員，提供適當的培訓和防護裝備，以保障他們及受訪住戶的健康和安全。他又稱，人口普查需市民及企業的配合，希望市民踴躍支持統計處各項的訪問工作，以協助掌握香港最新數據，了解社會狀況。