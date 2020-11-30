停課｜周三起暫停面授課　教聯會副主席：仍會安排中六生回校上課

本港新冠肺炎疫情大反彈，昨日（29日）新增115宗確診個案，教育局昨日宣布，周三（12月2日）起暫停全港幼稚園、中小學，包括特殊學校及提供非本地課程學校的面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始。 教聯會副主席、培僑書院副校長王惠成今日（30日）於商台節目透露，由於今年學生的學習進度受停課影響，因此其任職的學校，仍會安排中六應屆考生12月繼續回校上課，稱校方會加強防疫工作。他亦相信不少學校會安排中六生繼續回校，最後衝刺讓學生把握時間學習。

王惠成透露，由於今年學生的學習進度受停課影響，因此其任職的學校，仍會安排中六應屆考生12月繼續回校上課。（資料圖片／歐嘉樂攝）

中六生正溫習備考模擬文憑試 「可能有嘢未教晒」

教聯會副主席、培僑書院副校長王惠成今日於商台節目指，因預期冬季疫情嚴重，早前復課時已加快應屆文憑試中六考生的學習進度。他指，其任職的學校大部分科目已教授課程內容，並完成最近的評估，學生正溫習備考模擬文憑試（Mock）。但他坦言，網上授課的效能較低，「可能有嘢未教晒。」擔心學習進度落後 相信不少學校會最後衝刺

不過王惠成透露，由於今年學生的學習進度受停課影響，因此其任職的學校，仍會安排中六應屆考生12月繼續回校上課。他表示，明白家長會擔心增加感染機會，反之亦會擔心學習進度落後，稱學校會加強防疫工作。

王續說，由於其他年級的學生停課不回校，雖然課室的空間無法增加，但可加強校舍的空氣流通和消毒工作。他又指，相信不少學校亦會安排中六生繼續回校，即使考評局已調整試題的範圍，校方仍會最後衝刺，讓學生把握時間學習。

惠成稱，由於之前三波疫情爆發的經驗，網上授課已累積不少經驗，而政府亦推出器材上的資助，相信對學生影響不大。（資料圖片／余俊亮攝）

其他年級網上授課累積不少經驗 對學生影響不大



至於其他年級方面，王惠成稱，由於之前三波疫情爆發的經驗，網上授課已累積不少經驗，而政府亦推出器材上的資助，相信對學生影響不大。但他指，近日正考慮應否延後原定聖誕節假期後的考慮，認為需視乎網課的進度。

王續指，網課與面授課堂有分別，以教學效能而言，師生互動為其中一環，例如向學生發問，以了解他們的理解程度，並需讓學生間互相討論。「網課可能仲乾淨俐落，但教學效能嚟講唔係老師單方面講。」

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