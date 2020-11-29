停課｜教育局：全港學校周三起暫停面授課　直至聖誕假期開始

第四波新冠肺炎疫情持續，今日（29日）新增115宗確診個案，另有50多宗初步陽性個案。教育局今日宣布，周三（12月2日）起暫停全港幼稚園、中小學，包括特殊學校及提供非本地課程學校的面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始，至於補習學校，則暫停面授課堂兩星期。

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▼部分受影響學校▼

教育局發言人表示，早前與業界商討有關安排，理解學校需在暫停面授課堂前作一些安排，包括學生在家學習、小六呈分試及畢業班的學習情況等，明日（30日）將發信通知學校相關細節安排，以讓學校盡早準備。

發言人又指，​理解業界和家長十分關心小學呈分試、中六學生快將面對公開試等安排，強調會與業界商討應對方案。另外，局方亦會讓學校按校本需要考慮安排小六進行呈分試，以及畢業班回校上課以準備公開考試或進行校內考試。

教育局今日（29日）宣布，周三（12月2日）起暫停全港幼稚園、中小學（包的面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始。（資料圖片）

暫停面授課堂期間 須保持校舍開放

教育局提醒學校在暫停面授課堂期間應採取的措施及相應安排，包括彈性運用不同教學模式教學，讓學生持續在家學習。而在這段期間，須如常保持校舍開放，讓家中缺乏人照顧的學生回校，亦須安排教職員當值，處理校務及回答家長查詢，照顧已回校的學生等。



本地爆發第4波疫情，今日單日更加錄得過百宗確診個案，教聯會及教協今日分別促請教育局宣布停課。翻查資料，今個月至少26間學校因有師生或家長確診，相繼要停課最長14日。

▼11月26起收緊防疫措施▼