新冠肺炎｜聖嘉勒小學學生確診　家人就讀聖保羅男女中學也需停課

第四波疫情持續，本港今日確診115宗個案，是第四波以來首次失守百宗防線，亦創自8月1 日以來單日新高。確診者不乏師生或家長確診，其中一名新增患者為中西區聖嘉勒小學學生，一名家人在同區聖保羅男女中學上課，兩校均需停課。 再有院舍爆疫，包括一名東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍照顧員，院友需要安排撤離檢疫。初步確診方面，亦有東華三院何玉清翠柳頤庭照顧員「中招」。

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聖嘉勒小學位於中西區般咸道，有學生證實確診。(聖嘉勒小學官網圖片)

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，截至今日凌晨，本港新增115宗確診個案，已累計6,239宗個案，跳舞群組則再添62人染疫，即已合共有479人中招。至於其他關連個案則有23宗，輸入個案有6宗，未找到感染源頭的個案有24宗。

張竹君續指，有聖嘉勒小學學生(#6133)確診，學校需要關閉，全校師生需停課接受檢測，由於其家人在聖保羅男女中學上課，該校亦要停課等候檢測結果。

聖嘉勒小學學生確診，由於其緊密接觸的家人在同區聖保羅男女中學就讀，該校亦需停課等候檢測結果。(資料圖片)

東華三院院舍爆疫

至於東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍方面，則涉及一名照顧員確診(#6179)，另亦有一位宿友初步陽性，近50名宿友及員工需安排檢疫，亦有需要全院撤離。她指，該照顧員並無病徵，因已非只涉及員工，亦包括宿友染疫，相信已屬於爆發，需視乎其緊密接觸程度。她又形容，日間中心內「好似屋企咁」，亦主要供有特別需要人士使用及入住，故宿友不容易佩戴口罩。東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍位於筲箕灣，屬嚴重弱智人士宿舍，共有54個宿位。

東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍位於筲箕灣，屬嚴重弱智人士宿舍，共有54個宿位。(社署網站圖片)

患者家人讀祖堯天主教小學上學 學校需停課

張竹君又指，暫錄得逾50宗初步確診個案，當中有一名東華三院何玉清翠柳頤庭照顧員初步陽性，衞生防護中心會派發樣本予院友及工作人員測試。由於該照顧者的部份緊密接觸者，是一名在祖堯天主教小學上學的學生，故學校亦要暫時關閉，等候緊密接觸者檢測證明陰性才會重開。

東華三院何玉清翠柳頤庭有照顧員初步確診。(社署網頁圖片)

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