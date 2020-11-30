醫護罷工｜工會指非缺勤　認為醫管局別無他法扣薪　憂秋後算賬

醫管局員工陣線今年2月初發動罷工，至少7,000名員工響應。醫管局於本月27日決定向經核實曾於今年2月3至7日期間缺勤的員工，收回已付給員工的相關工資，並不會就此作出其他人力資源方面的跟進。 醫管局員工陣線主席余慧明今日（30日）於商台節目指，「罷工唔係缺勤」，不能以缺勤形容其工業行動。她又指，在目前的政治狀況下，或以其他方法秋後算賬，例如不續約、利用其他專業註冊手段打壓等。

余慧明強調，點為「罷工唔係決勤」，不能以決勤形容其工業行動，已發表聲明，期望能與醫管局公開談判。（資料圖片／梁鵬威攝）

「罷工唔係缺勤」 惟在人力資源層面屬紀律問題

余慧明指，在法律層面無法阻止醫管局扣除罷工醫護薪金的處分，並強調重點為「罷工唔係缺勤」，不能以缺勤形容其工業行動，並已發表聲明，期望能與醫管局公開談判。她解釋，在人力資源層面而言，缺勤屬紀律問題，若然主管採取紀律處分，則屬行政上秋後算賬的行為，例如口頭作出警告，或者出警告信等。

節目主持人提醒，局方已表示不會作出人力資源方面的跟進。余慧明回應，相信局方未採取此方向，但在目前的政治狀況下，或以其他方法秋後算賬，例如不續約、利用其他專業註冊手段打壓等。節目主持人追問「局方算唔算讓一步」，她認為「唔算讓一步，佢哋係別無他法」，又稱工會於罷工前已預想到扣減工資的結果。

余慧明續指，工會當初的訴求非常簡單，只要求醫管局促請政府封關，「但佢連呢樣都唔回應，我哋對呢個僱主冇咩好講。」她亦認為目前已捱過局方的清算，「全靠我哋醫護人員再加上香港市民嘅自救，先可以抵住一波又一波嘅疫情，再加上7,000名會員齊心頂住醫管局打壓，我哋先可以叫捱得住呢個清算。」

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