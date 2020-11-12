醫護罷工｜陳肇始形容事件為「工業行動」　醫管局向7000員工發信

新冠肺炎疫情下，「醫管局員工陣線」於今年2月初發起兩階段的罷工，提出「封關」等訴求。醫院管理局在10月向涉事的醫護發信，形容他們是「缺勤」，要求交代原因，惟一直未有公布向多少名醫護發信。食物及衞生局局長陳肇始回覆立法會議員查詢時，表示醫管局得悉約有7000名員工在今年2月3日至7日期間的不同日子沒有按時上班，醫管局已於10月初就相關員工缺勤的事宜向有關員工發信。 另外，醫管局及政府高層在談及事件時，一般不會用「罷工」形容，但陳肇始今天在回覆中，既有形容事件為「工業行動」，亦有稱之為「缺勤」。

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已宣佈會辭職的立法會議員李國麟提出有關醫護罷工的質詢，食物及衞生局局長陳肇始回覆稱，「醫管局在今年年初得悉工會提出發起工業行動」，惟隨後改稱「醫管局得悉約有七千名員工在今年二月三日至七日期間的不同日子沒有按時上班」，對事件的描述字眼有差異。

陳肇始表示，醫管局已於10月初就相關員工缺勤的事宜向有關員工發信，「請他們確認信內的缺勤日期是否正確及向他們了解缺勤的原因」，而醫管局目前正在整理有關回覆，暫時未有員工所屬職系及回覆理由的分類數字。她指，醫管局會按照法律意見及相關人事條例，以合情、合理、合法的方式公平處理。

醫管局及政府高層在談及事件時，一般不會用「罷工」形容，但陳肇始今天在回覆中，既有形容事件為「工業行動」，亦有稱之為「缺勤」。(歐嘉樂攝)

「部分醫管局員工工業行動不符病人利益」如削減50%預約手術

她稱，醫護專業堅守崗位，是確保公營醫療系統有效運作的基石，「今年二月三至七日期間，部分醫管局員工的工業行動並不符合病人利益，亦嚴重影響公立醫院服務」，例如各醫管局醫院聯網須削減50%的預約手術、削減25%普通科門診偶發性病人的籌額、長期病患者需要延後覆診日期、削減約50%的物理治療及職業治療門診服務。新生嬰兒深切治療部、加護病房、心胸外科、隔離病房、急症科病房、以至部分醫院的癌症治療（包括化療、放射治療、癌症手術）、通波仔等服務，都因當時人手不足而受到不同程度的影響及延期。

她指，醫管局作為僱主，一直有既定機制、人事條例、員工守則以規管及處理僱員的行為和紀律事宜。如發現有違反員工守則及／或人事條例，醫管局一定會非常嚴肅及嚴謹地按相關人事條例及法律意見跟進，按機制公平、公正處理。