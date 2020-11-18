醫護罷工｜議員狙擊促賠償病人、懲罰醫護　陳肇始稱由醫管局處理

醫院管理局員工陣線於今年2月發起罷工，促港府「封關」以減少新型肺炎傳入本港的風險，醫管局僅承認有員工缺勤，已發信了解各人缺勤的原因，將按規例跟進。 多名立法會議員今日（18日）在立法會大會上追問食物及衞生局局長陳肇始有關事宜，其中新民黨議員葉劉淑儀稱，轉介了27宗病人受罷工影響的個案予政府，有病人因未能按時做手術而需停工，促當局賠償；而民建聯議員梁志祥則指醫護「出公帑嘅糧」，促當局交代有否懲罰機制。陳肇始回應兩項提問時均回應指，將交由醫管局自行處理。

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食衞局局長陳肇始在立法會透露，就醫護的工業行動一事，共收到7千宗意見反映及投訴等，亦有27宗病人服務受影響。多名立法會議員在會上跟進醫護罷工的後續事宜，其中新民黨葉劉淑儀稱，該27宗個案均由自己轉介予當局，有兩名女病人因醫護罷工未能如期於2月5日接受視網膜脫落手術，需停工一段時間，至今仍未完全康復，葉劉質問醫管局將如何賠償病人的損失。

陳肇始表示，缺勤整體而言令醫管局不同服務受很大影響，據她理解，醫管局一直有跟進受影響病人的需要，葉劉再追問賠償事宜，陳肇始未正面回應，只稱會交由醫管局處理。

另有議員質詢有無懲罰醫護的機制，梁志祥指醫護「出公帑嘅糧」，以政治手段罷工有違公眾利益，促當局交代會否有相應機制懲罰醫護人員。陳肇始回應指，醫管局會按僱傭合約按機制跟進涉及紀律的事宜。

容海恩：點可以貼滿晒標語，會影響病人心理

容海恩則指斥有人於醫院內表達政治訴求，「點可以貼滿晒標語，會影響病人心理」，亦會令病人擔憂醫護治療時會有政治選擇。陳肇始表示，醫管局有不時發信提醒醫護的行為舉止均須專業，不可讓病人誤會，要讓病人們有信心。