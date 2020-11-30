停課│教育局：學校可安排小六生回校考呈分試　中六生回校上課

新冠肺炎第四波疫情越演越烈，教育局於昨日(29日)宣布本周三(12月3日)起，全港幼稚園及中小學暫停面授課堂及校內活動，直至學校聖誕假期開始；教育局今日(30日)向學校發信指，學校可按校本需要考慮安排小六學生回校進行呈分試；而中六生亦可回校上課，以準備公開考試或進行校內考試；惟考試或面授課堂須以半日制形式進行，回校的學生的總人數以學校最高限額的六分一的學生為限。

教育局指全面暫停面授課的情況下，學校可安排中六學生回校上課，惟須以半日制形式進行，並以學校最高限額的六分一學生為限。(資料圖片)

教育局今日(30日)向學校發信指，理解業界和家長十分關心疫情下有關小學呈分試及中六學生快將面對公開考試等安排，因此在全港停止面授課堂的情況下，學校可按校本需要考慮安排小六學生回校進行呈分試，以及中六生可回校上課，以準備公開考試或進行校內考試。

局方提醒，考試或面授課堂須以半日制形式進行，而回校出席面授課堂或進行考試的學生的總人數以學校最高限額的六分一的學生為限；而學校亦必須嚴謹遵從各項衞生防護措施，在校園內所有人士須時刻戴上口罩，亦須保持適當的社交距離、在校舍出入口為師生量度體溫等，以保障師生健康；學校在這期間亦不應安排需要學生脫下口罩的活動。

▼11月26起收緊防疫措施▼