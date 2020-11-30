周星馳被于文鳳追討｜女會計指周無私人戶口　于主動要求月薪2萬

影星周星馳遭前女友于文鳳追7千萬投資分紅案繼續。辯方今（30日）傳召周星馳公司的女會計作供，她指于要求每月支付2萬元作月薪，又指「財務顧問」這職銜，也是于自己填寫的。她又透露周沒有私人戶口，周有開支會透過公司戶口支付，或由其姊開支票代付，惟2007年于曾要求公司支付一成佣金，她亦有把于的要求轉告周。

張玲妹（Brenda Cheung）供稱，她在周星馳開設的星輝海外公司任會計，處理公司的財政事務，若周給她與電影有關的支出單據，她會幫忙處理，她甚少替周處理私人財務事宜。

周沒有私人銀行戶口

代表于文鳳的資深大狀袁國強指出，張在書面供詞中提到，她唯一要徵詢周同意的事情，是有關于文鳳索款的要求，又透露周沒有私人銀行戶口，支出會透過公司戶口支付，或會由周文姬代為支付。張解釋，若涉及公司的交通費、恆常費用等，周文姬會簽公司支票支付，若使用私人支票，則要視乎情況。

女會計周玲妹稱于文鳳在2007年要求一成佣金時，他亦有轉告周星馳其要求。(資料圖片/高仲明攝)

于在公司有獨立房間

張又指，當星輝辦公室仍在尖沙咀時，她記憶中于甚少到辦公室，因當時「好多戲開咗」，很多負責梳裝、服裝、特技的人會到辦公室，由於當時辦公室教較細，有人更要企出門口，應該「無乜位」。張同意，當公司搬到中環時，于在辦公室有自己的房間，因為公司有需要她幫手。

于自己填寫為財務顧問職位

張又憶述，于當年要求每月支薪2萬元，所以後來才出現財務顧問合約，相信「財務顧問」這職位是由于自己填上，她將草擬合約傳給于時，尚未填上職位，因為她不知道于為公司提供的服務。

周星馳上周作供的主要重點。(詳見下圖)

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于在2007年曾要求支付佣金

張表示，于在2007年首次要求她支付一成佣金，她安排付款前，會先向周轉述于的要求，並問周的同意，她當時認為款項質屬佣金，因為于「一直都話係佣金」。她又透露當初對于計算「天比高」16號屋及18號屋佣金的方法有所保留。

原告為于文鳳，被告為周星馳。于追討多項投資項目的10%利潤，涉案的投資包括：豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、一個投資基金，申索金額至少逾7000萬元。

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017