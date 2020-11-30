限聚令｜周三起收緊防疫措施　限聚令變2人　餐廳晚上10時停堂食

【限聚令2人、食肆2人一枱、卡拉OK關閉、公務員WFH】本港新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥指新一波疫情非常嚴峻，今日（30日）公布大幅收緊防疫措施，由本周三（12月2日）起生效，為期2周，「全民居家抗疫」成為政府最新的抗疫口號。

限聚令由目前4人回復至2人；廳營業時間由目前可到午夜12時，提前兩小時至晚上10時停止堂食，每枱人數最多由4人也減至2人。遊戲機中心、遊樂場所、麻將館、泳池、卡拉OK必須關閉；部分處所包括健身中心、體育處所可繼續營業，但不得多於2人一組活動，運動期間要戴口罩。大部分公務員周三起在家工作，林鄭強烈呼籲私營機構考慮運作的需要後，決定是否跟從。

特首林鄭月娥指，上周末與4名專家開會議商討後，認為須馬上採取嚴厲措施，以減少人流及社交距離。（羅君豪攝）

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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公務員周三起在家工作 促私營機構跟從

特首林鄭月娥指，上周末與4名專家開會議商討後，認為須馬上採取嚴厲措施，以減少人流及社交距離。而最新的措施將於本周三，即12月2日生效，為期兩周。「所以請大家留意喇，跟住我哋做嘅措施真係減少人流，希望大家盡量留喺屋企喇。」

林鄭宣布，除了提供必須公共服務的公務員外，其他政府僱員可在家工作。但她指，注意到早前公務員在家工作期間，有服務受到影響，因此會要求個別部門更精準，以盡量維持急切服務，包括社會福利署申請綜援等。而各項服務的最新安排將交由個別部門另行公布。

林鄭又指，社會大眾認為公務員在家工作有帶頭作用，不少私營機構會跟從政府，故強烈呼籲私營機構及其他公營機構，按減少人流聚集的原則，並考慮運作的需要後，決定是否讓僱員在家工作。

▼21間舞室與跳舞群組有關▼

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關閉泳池、卡拉OK 禁健身中心做瑜伽

至於營業處所方面，林鄭宣布除了早前已關閉的酒吧、夜店、派對房間外，遊戲機中心、遊樂場所、麻將館、泳池、卡拉OK必須關閉。而個別政府表演場地只作適當的排練用途，或於網上直播，讓市民可透過科技在家觀看表演藝術。

林鄭又指，為了考慮市民的身心健康需要，部分處所包括健身中心、體育處所可繼續營業，但不得多於2人一組活動，運動期間必須佩戴口罩，故不得再多人一起做瑜伽。而美容院、按摩院則可繼續營業，但須遵守更嚴格的限制。

林鄭續指，明白餐廳食肆不像一般營業處所或消閒地方，可繼續保持營業，「佢係要滿足市民日常需要，市民係需要食飯嘅，唔係個個都可以煮飯。」但堂食時間由晚上12時，縮減兩小時至晚上10時，並從4人一枱收緊至2人一枱；營業期間顧客只能坐滿食肆一半座位，每枱亦須分隔，量度體溫等措施要繼續執行。

另外，兩大主題公園迪士尼樂園和海洋公園，也將於本周三起閉園兩周。

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▼11月26起收緊防疫措施▼