限聚令｜傳林鄭研「加辣」嚴重可判囚　英美加罰金高出香港幾倍

本港新冠肺炎疫情反彈，特首林鄭月娥在新一份《施政報告》提到要爭取疫情「清零」，認為目前違犯限聚令的2,000元定額罰款難以防止違規行為，會研究加重罰則。《星島日報》今日（30日）引述消息指，政府正研究大幅增加罰款金額，甚至考慮監禁嚴重違規者，以增加阻嚇性。 對比世界各地限聚令罰則，英國初犯者罰200英鎊（折合約2,066元），與本港相約，但會隨檢控數加倍，最高6,400英鎊（折合約6.6萬元）；加拿大罰750加元（折合近4,800元），為本港兩倍；美國紐約1,000美元（折合近7,800元）是本港近三倍。

傳港府研究加重限聚令罰則，嚴重違規者可被判監。（資料圖片／鄭子峰攝）

消息人士向《星島日報》指出，港府正「通盤」及全面檢視目前的防疫禁令，包括限聚及口罩令等，考慮大幅增加罰款額，嚴重違規者甚至面臨監禁，以增加阻嚇性。消息人士又指，目前本港防疫禁令的罰款相比西方國家低，故政府有意提高罰款額，需與律政司研究相關法律。

英違者罰金逐次倍增

現時世界各地限聚令罰款金額及措施不同，根據本港《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599章)，任何人如違犯限聚令，會被罰款2,000元定額罰款。

在英國，任何人如違反限聚令，及於公共場所沒有佩戴口罩，初犯可被罰款200英鎊（折合約2,066元），若第二次違犯禁令，將被罰款400萬鎊（折合約4,132元），其後逐次倍增，最高可被罰款6,400英鎊（折合約6.6萬元）。

加拿大方面，在多倫多市﹑皮爾區及渥太華3地，如有人舉辦任何大型聚會，不論室外或室內，定額罰款1萬加元（折合近6萬元），參與者將被罰款750加元（折合近4,800元）。

至於美國紐約，任何人如違返社交距措施，及公共場所沒有佩戴口罩，每日最高罰款1,000美元（折合近7,800元）。

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