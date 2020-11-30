新冠肺炎｜政府擬收緊防疫措施　提高限聚令罰則、食肆提早關閉

新冠肺炎疫情第四波嚴峻，昨日(30日)本港再增過百宗確診個案。近日有指政府因應疫情變化，擬將防疫措施「加辣」，包括加重違反限聚令的罰則、縮減食肆四人一枱的人數，並要求食肆提早關閉。此外，針對即將來臨的聖誕假期，亦有專家建議要求返港留學生結束14天檢疫後，於第19日再取樣本檢測。

▼11月26起收緊防疫措施▼

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特首林鄭月娥早前曾指，現時限聚令的罰則難防止違規行為，表明將會研究加重罰則，甚至曾揚言會「lockdown」指定範圍。



另外，有多個報道均指，政府正檢視防疫措施，研究加重罰款金額，及考慮將嚴重違規者的行為列為刑事責任及會判監。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌許樹昌亦增建議將罰款金額提高至5000元。

政府專家顧問許樹昌。（資料圖片）

擬縮減四人一枱的人數

近日有多間食肆有確診個案，許樹昌亦建議食肆提早至晚上10時後要關閉，以減少社區人流。《星島日報》亦報道指，政府擬縮減目前食肆四人一枱的人數，並將縮短食肆的營業時間。

因應聖誕假期將至，料將有海外留學生回港，許樹昌建議結束14天酒店檢疫後，在第19日再取第3個樣本作檢測；另一名專家、港大微生物學系講座教授袁國勇早前亦建議安排留學生於第三個星期進行居家檢疫。

▼酒吧停業前營業情況▼

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▼21間舞室與跳舞群組有關▼