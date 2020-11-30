限聚令｜食肆周三起晚10時停堂食　旺角食肆料失兩類客生意減半

第四波疫情爆發，政府今日（30日）公布進一步收緊防疫措施，食肆由周三起（12月2日）晚上10時停堂食，每枱人數亦由最多4人收緊至2人。有食肆店主大感無奈，「我哋香港人完全無得say」，直言過去大半年疫情反覆，已多月處於虧損狀態，相信收緊措施後，生意額會減少一半，冀政府推出新一輪針對餐飲處所的資助。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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料遲收工打工仔不會光顧 流失家庭客

林鄭月娥今日宣布，由周三起食肆只能營運至晚上10時，並從4人一枱收緊至2人一枱；顧客只能坐滿食肆一半座位，每枱亦須分隔，量度體溫等措施要繼續執行。

在旺角經營3間食肆的負責人梁小姐大嘆無奈，認為第四波疫情非因餐廳爆發，但飲食業界再次「被開刀」，做法不公平，又斥政府防疫不力，「我哋香港人完全無得say。」她表示，餐廳以往營業至晚上12時，預料收緊後生意將會大跌一半，「可能啲人8點鐘收工，見你10點收就索性唔食」，由於收緊至2人一枱，家庭客亦會大減。

為節省成本，梁說其中一間分店已停開近兩個月，亦盡量要求員工先清年假。他表示，過去大半年皆處於虧損狀態，若第四波疫情持續，未知可捱到幾時，冀政府推出新一輪針對餐飲處所的資助。

茶餐廳減至3名店員：再炒成間唔使做！

另外一間西餐廳的職員蕭先生則表示，近日爆發第四波疫情後，生意已經大減五成，相信周三起收緊限聚令後，生意額會進一步下跌，期望政府可推出資助，援助業界。他又指，因應疫情，食肆有做足防疫措施，包括提供紙袋供客人放口罩、要求客人量度體溫。

茶餐廳店員表示李小姐預料，收緊措施後，生意起碼跌三成，直指餐廳早前已裁減一半人手，目前只剩下3名職員，「再炒成間唔使做！」

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