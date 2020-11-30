新冠肺炎｜今增76確診　林鄭：第四波特徵多無源頭、無病徵個案

新冠肺炎第四波疫情嚴峻，特首林鄭月娥今日（30日）舉行記者會，交代最新的疫情發展。林鄭月娥指，本港疫情有惡化趨勢，本港今日新增76宗確診個案，當中有9宗源頭不明個案。她指，於過去7日有超過100宗無源頭個案，而特點為確診者無病徵，亦去過很多地方，令個案追蹤工作難度更大。

11月30日，特首林鄭月娥召開記者會交代疫情發展。（羅君豪攝）

特首林鄭月娥今日於記者會上指，今日新增76宗確診個案，當中以本地感染為主，部分與早前群組有關，當中有9宗源頭不明個案。她指，於過去七天、即11月23日至29日期間，平均每日確診個案為87宗，並共有超過100宗源頭不明個案。她又形容「跳舞群組」為「超大感染群組」，連同今日確診個案，共有519宗相關的確診個案，截至昨日至少涉及28處所。

第四波確診者社交活動多 追蹤工作難

她指，第四波的確診者遍佈港九新界，當中於過去兩周，沙田區有最多確診個案，有69宗；而最少個案的區域為離島區，只有10宗。而患者的職業及年紀分佈廣，當中有30間學校因應老師、學生、校巴司機或其他職員確診而要關閉，本月亦有9名在不同政府部門工作的公務員確診。

她指，第四波的確診者特徵為無病徵，亦有很多確診者到過好多地方及有好多社交活動，並曾接觸很多人，不但會令病毒傳播更多人，亦令個案追蹤難度更大。她指，, 每宗源頭不明個案均顯示社區存在隱性傳播者， 需要盡早透過病毒檢測及衞生防護中心的追蹤工作找出確診者。

她稱，周末期間與四位專家會面，認為疫情有惡化趨勢，亦見到確診數字會持續上升；雖然今日確診數字較昨日低，但指不要誤解疫情高峰己過。

▼12月3日起收緊防疫措施▼

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▼21間舞室與跳舞群組有關▼

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