新冠肺炎｜政府統計處：無工作青年倍增至7.8萬　佔失業大軍三成

本港疫情持續接近一年，經濟市場大受影響，第3季失業率經調整後錄得6.4%，共有25.98萬人失業，失業率見近16年新高。政府統計處今（30日）公布第3季勞動人口、就業、失業及就業不足的統計數字，男性的失業情況較女性嚴重，20至24歲青年更是重災區，共有4.45萬人正失業，按年增加近倍，其次則是25至29歲群組，3.37萬人失業，較去年同期增加一倍。即20至29歲失業青年合共有7.82萬人，佔失業人數三成。

男性失業率達8% 家庭月入中位數約8.3%

政府統計處公布今年7至9月的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，本港第3季的勞動人口為388.46萬人，相對今年第2季的386.11萬人，上升0.6%；勞動人口參與率為59.6%，較第2季微增0.2個百分點。

不過，失業率持續高企，增幅亦見顯著，經季節性調整後為6.4%，合共25.98萬人失業，較第2季增加7.9%。當中男性的失業情況(15.49萬人)較女性(10.49萬人)嚴重，前者失業率為8%，後則是5.4%。

家庭住戶每月入息中位數為2.65萬港元，按年下跌約8.3%；撇除外籍家庭傭工後，今年第3季的家庭入息中位數則為2.62萬港元，按年下跌8.39%。

本港第3季失業率經調整後為6.4%，共有25.98萬人失業，其中20至29歲情況最嚴重。(資料圖片/鄭子峰攝)

20至24歲失業青年按年增2萬

報告數據顯示，倘按年齡劃分，20至24歲青年失業情況最嚴重，共錄得4.45萬人，較第2季增加1.54萬人，按年則增加近2萬人。其次則是25至29歲組別，失業人數為3.37萬人，按年上升1倍。

失業情況更遍及各教育程度，高學歷打工仔亦不倖免，擁學位的僱員，失業人數，按年增加逾倍；另有2.1萬名持副學位的僱員失業，按年同樣增加逾。

就業不足人口方面，第3季的就業不足率為3.8%，按年增加2.8個百分點，共有14.91萬人開工不足，以男性佔多，共8.4萬人，女性則有6.4萬人。就業不足人士以從事住宿及膳食服務業最多，共16.3%，其次是運輸及倉庫業 （14.6%）、地基以及上蓋工程業（10.1%）。

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