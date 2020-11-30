新冠肺炎｜院舍又爆疫　至少7人染疫　新蒲崗百樂護老院全層檢疫

本港新冠肺炎疫情嚴峻，今日（30日）新增76宗個案，累計6,315人確診。近日多間安老院舍爆疫，今日至少新增7宗確診及初步確診個案，當中筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心有3名職員和院友確診，另有一院友初步確診；東華三院何玉清翠柳頤庭各有一名護理員確診及初步確診，新蒲崗百樂護老院亦錄得一宗初步確診，由於確診者在院內「行得走得」，所以全層人士均要檢疫。

筲箕灣東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍有友疫情爆發，全院需撤離至檢疫中心。有身穿保護衣的醫護人員晚上協助宿友登上小型旅遊巴撤離。(歐嘉樂攝)

筲箕灣方樹泉日間活動中心昨日出現確診個案，近50名宿友及員工需安排檢疫，亦有需要全院撤離，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，院友及職員經檢疫後，發現多兩名職員及一名院友確診，個案編號分別為6719、6315及6289，另有一名院友呈初步陽性。

張續指，東華三院何玉清翠柳頤庭昨日一名初步確診照顧員（#6275）今日確診，另有一名護理員初步確診，其餘住宿人士及照顧員已接受檢測，正等候報告，會視乎情況是否再有其他人需要檢疫。

而新蒲崗百樂護老院2樓一名住宿院友初步確診，由於可以自由行動，故該層院友及緊密接觸職員需要檢疫。張指出，暫時未有資料顯示該名院友出過街，但由於在院舍有走動，為免院舍傳播所以需要全層檢疫，大約50名院友及5名職員要檢疫，包括患者在內個別人有時沒有戴口罩，其餘樓層有約60至70院友，及數十名職員要檢測，感染源頭仍在調查中。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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▼21間舞室與跳舞群組有關▼

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