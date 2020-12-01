有線大裁員｜消息：中國組總辭　多名編採部主管遞信辭職表達不滿

有線新聞部「大地震」。消息指，新聞部今日（1日）裁員40人，涉及多個部組，包括港聞、財經、主播、攝影師、剪接、美術組等。其中專題報道環節《新聞刺針》全組遭解僱。消息指，有線中國組決定「總辭」。 港聞組及編輯組亦有多名主管請辭，包括採主級及總採主級人馬，以向管理層表達不滿。 從新聞部員工拍攝的片段可見，多名員工要求新聞及公共事務副總經理許方輝、新聞總監陳興昌及李臻交代。陳興昌一度指員工如同「爛仔講數」。

消息︰多組主管總辭

據了解，由於有線中國組助理採訪主任黃麗萍今日被解僱，加上新聞部共40人被裁，有線中國組總採訪主任司徒元與全組10名編採人員亦決定「總辭」。

此外，港聞組及編輯組有多名主管請辭，以表達不滿。消息指，包括採主級及眾採主級人員。最新消息指，目前有線新聞港聞組、 國際組 、中國組 、財經組的主管全部辭職。

司徒元：已交辭職信

中國組總採訪主任司徒元，下午一度離開公司談電話，遭大批記者包圍。他表示，個人已經遞交辭職信，但依然是公司的員工。他又稱：「唔開心，點解辭職大家都知」，惟無回應是否整個中國組總辭。有被裁的記者則手捧紙箱步出，未有回應任何問題，「bye bye，無嘢講，小心」，其後登上私家車離開。

有線中國組於fb專頁發文並附上大合照，提及多謝大家支持，多名網民留言指沒有中國組的有線「cut得」。(有線中國組FB專頁)

裁員消息傳出後，有線新聞部多名員工要求三名管理層許方輝、陳興昌及李臻交代，包括是以甚麼準則揀選被裁員工，有組長批評事前無就名單徵詢他們意見，今次有不少表現優秀員工被裁，質疑3人入職有線新聞部僅約3個月，不了解員工，是否合邏輯。有員工表示，對有線現況感到心痛。

陳興昌斥員工如同「爛仔講數」

陳興昌一度指員工如同「爛仔講數」。許方輝指，屬人事部程序，不想逐個去解釋員工被裁原因，指大原則是要節省資源、重組架構。至於《新聞刺針》全組遭解僱，他指並非取消該環節，將會透過重組由港聞記者兼任。有組長質疑，所謂重組效果，指出今次做法將影響新聞質素及未來發展。

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有線︰共裁100人

有線寬頻發佈新聞稿表示，疫情持續衝擊全球，對香港未來經濟環境前景帶來不明朗因素，為「開源節流」、「覓求新機遇」和「控制成本」，「需就各部門架構及人力資源，作全面檢視及調整。」有線寬頻現有約1,300多名員工，今次有約100人受影響，包括調職及離職，將根據勞工法例給予適當補償。