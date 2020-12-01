裁員潮｜旅行社、跨境巴士界停薪留職　餐飲業憂農曆新年後開刀

新冠肺炎重創各行各業，政府早前推出保就業計劃，資助僱主出人工，惟計劃上月底結束。剛剛踏入12月，已相繼有企業宣布裁員。有旅遊業工會與運輸業工會表示，不少公司已要求員工自12月起停薪留職，倘不接受便會被即時遣散，「(老闆)保就業完咗，養唔起佢哋。」並預料類似情況陸續有來。另外，有飲食業工會亦指，員工需放無薪假情況普遍，面對第4波疫情爆發影響更大，「一星期至少放3至5日。」擔心食肆過年後會「閞刀」裁員。

香港旅遊業（外遊）領隊及導遊工會主席湯劍生。（資料圖片／林頌華攝）

香港旅遊業（外遊）領隊及導遊工會主席湯劍生指，昨日除永安宣布裁員120人外，東瀛遊、捷旅亦向員工發通知，要求員工選擇停薪留職半年，還是即時被遣散，料涉及近800人。他相信，類似情況陸續有來，但旅行社為避免引起關注，未必會大規模裁員，「今日十個，聽日十個，後日又炒。」

新一份《施政報告》宣布推出6億元援助業界，他預料對小型旅行社有幫助，但農曆新年後一旦「斷水」，屆時會出現真正的倒閉潮。

永安旅遊昨日宣布裁減120人。（資料圖片）

跨境巴士公司已預告停薪留職至另行通知

另外，跨境旅遊巴生意亦受疫情重創，貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，自11月起已收到會員反映，大公司包括冠忠巴士集團旗下的Trade Travel、深港榮利直通巴有限公司已「預告」，12月起會停薪留職至另行通知，不接受者則會裁走。

他指，大部分員工無奈接受，「保就業完咗，養唔起佢哋」，相信其他公司亦相繼仿效，料近千香港司機及文職人員受影響，期望本地疫情盡快「清零」，兩地恢復正常通關，業界才「望到前境」。

至於餐飲業方面，飲食業職工總會主席林千國指，自新年後爆發疫情起，不少酒樓、食肆、酒店已要求員工放無薪假，近期又爆發第四波疫情，「一星期至少放3至5日。」他指，原本年尾、新年是飲食業旺季，惟政府日前收緊防疫措施，包括堂食只準營運至晚上10時、4人一枱收緊至2人一枱，生意額將受到影響，但料食肆會繼續要求員工放無薪假，待新年過後才「開刀」，擔心屆時會有裁員潮。

▼12月2日起收緊防疫措施▼