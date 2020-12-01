有線大裁員｜有線寬頻︰疫情衝擊須架構重組　100名員工受影響

社會新聞
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有線新聞部今早有約40人被裁，遍及港聞、財經、攝影師、剪接等組別，其中新聞專題環節《新聞刺針》全組遭解僱，及後引起人事大地震。

有線寬頻發佈新聞稿表示，受疫情持續衝擊，本港經濟前景不明朗，為「開源節流」須全面調整部門架構及人力資源，今次共有約100人受影響，包括調職及離職，該集團將根據勞工法例給予適當補償。

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有線寬頻發佈新聞稿表示，疫情持續衝擊全球，對香港未來經濟環境前景帶來不明朗因素，為「開源節流」、「覓求新機遇」和「控制成本」，「需就各部門架構及人力資源，作全面檢視及調整。」有線寬頻現有約1,300多名員工，今次有約100人受影響，包括調職及離職，將根據勞工法例給予適當補償。

有線寬頻發佈新聞稿表示，受疫情持續衝擊，本港經濟前景不明朗，為「開源節流」須全面調整部門架構及人力資源，今次共有約100人受影響，包括調職及離職。（聲明截圖）

有線中國組於fb專頁發文並附上大合照，提及多謝大家支持，多名網民留言指沒有中國組的有線「cut得」。(有線中國組FB專頁)

消息指，新聞部今日（1日）裁員40人，涉及多個部組，包括港聞、財經、主播、攝影師、剪接、美術組等。其中專題報道環節《新聞刺針》全組遭解僱。多門部門主管向管理層要求交代「炒人」準則，消息指，有線中國組決定「總辭」，目前有線新聞港聞組、 國際組 、中國組 、財經組的主管全部辭職。

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