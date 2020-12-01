有線大裁員｜有線寬頻︰疫情衝擊須架構重組　100名員工受影響

有線新聞部今早有約40人被裁，遍及港聞、財經、攝影師、剪接等組別，其中新聞專題環節《新聞刺針》全組遭解僱，及後引起人事大地震。

有線寬頻發佈新聞稿表示，受疫情持續衝擊，本港經濟前景不明朗，為「開源節流」須全面調整部門架構及人力資源，今次共有約100人受影響，包括調職及離職，該集團將根據勞工法例給予適當補償。