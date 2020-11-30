保就業完結│永安旅遊領逾3200萬宣布裁員120人：零收入開支壓力大

本港新冠肺炎疫情持續近一年，旅遊業界受當其衝，進入冰河時期。繼本地旅行社新華旅遊於10月底，要求全體員工12月起停薪留職後。永安旅遊今日（30日）宣布，由於保就業計劃即將結束，在面對近乎零收入的情況下，承擔龐大的租金、薪酬和其他成本開支，決定裁員120人，佔整體員工數目約兩成，受影響員工分布於不同部門；永安指決定實屬艱難和無奈。 觀乎過去兩期的保就業計劃，永安旅遊獲逾32,285,604元，承諾受薪人數為603人。

永安旅遊指，除了面對近乎零收入的情況下，需承擔龐大的租金丶薪酬和其他成本開支。（永安旅遊網頁截圖）

保就業計劃即將結束 人力成本的壓力難以負荷

永安旅遊表示，疫情由年初爆發至今，已帶來嚴重打擊，各項業務幾近停頓。除了面對近乎零收入的情況下，更需承擔龐大的租金、薪酬和其他成本開支。而早前，因保就業計劃的支援下，再配合員工無薪假和削減開支等措施，才勉強能保留原有員工數目至今。

不過全球疫情持續，出入境防疫政策仍未見放寬，令旅遊業務恢復無期。而根據國際航運機構的預測，未來一至兩年亦難以回復過往的出行規模。因此永安旅遊認為，現時的人員數目實遠超於未來的業務需求。

永安旅遊續指，隨著保就業計劃於11月底結束，人力成本將為帶來難以負荷的壓力，故在迫不得已的情況下，必需進行適當的架構精簡和業務重組，否則難以維持長遠的運作經營。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

+ 12 + 12 + 12

被裁員工佔整體數目約兩成 獲發一個月代通知金

永安旅遊指，受影響的員工約120人，分布於不同部門，佔整體員工數目約兩成。公司將支付一個月代通知金，並按照僱傭條例計算相關離職補償。至於仍然留任的員工，則繼續放若干日數的無薪假。

永安旅遊續指，是次決定實屬艱難和無奈，感謝所有員工過去的付出和努力，期望疫情盡快過去，旅遊業得以恢復，並踏上漫長的復蘇之路。

▼施政報告2020八大重點▼