限聚令｜周三起婚禮人數限最多20人　本地團宗教活動受限2人聚

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府昨日( 1日)深夜公布，行政會議經通過修訂《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），由今日(2日，星期三）起，羣組聚集由4人收緊至2人、婚宴人數限制由50人減至20人等。而行政會議亦原則上支持提高違例罰則，以達致所需的阻嚇力。

周三起收緊多項防疫措施，政府公告，行會已通過修訂第599G章限聚令，包括：

（1）群組聚集人數限制由四人收緊至二人。有關規定同樣適用於未有遵從第599F章下相關規定或限制的餐飲業務及表列處所內的羣組聚集；

（2）在沒有食物或飲品供應的婚禮上的羣組聚集人數限制由不多於50人收緊至20人；

（3）收緊上市公司的股東會議的人數限制，每個房間或區隔範圍的可容納人數由不多於50人收緊至20人，而會議上不可供應食物或飲品；

（4）撤銷就宗教活動及本地遊旅行團中羣組聚集的豁免。