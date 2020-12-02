限聚令｜周三起婚禮人數限最多20人　本地團宗教活動受限2人聚

撰文：胡家欣
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本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府昨日( 1日)深夜公布，行政會議經通過修訂《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），由今日(2日，星期三）起，羣組聚集由4人收緊至2人、婚宴人數限制由50人減至20人等。而行政會議亦原則上支持提高違例罰則，以達致所需的阻嚇力。
周三起收緊多項防疫措施，政府公告，行會已通過修訂第599G章限聚令，包括：
（1）群組聚集人數限制由四人收緊至二人。有關規定同樣適用於未有遵從第599F章下相關規定或限制的餐飲業務及表列處所內的羣組聚集；
（2）在沒有食物或飲品供應的婚禮上的羣組聚集人數限制由不多於50人收緊至20人；
（3）收緊上市公司的股東會議的人數限制，每個房間或區隔範圍的可容納人數由不多於50人收緊至20人，而會議上不可供應食物或飲品；
（4）撤銷就宗教活動及本地遊旅行團中羣組聚集的豁免。
行會通過倍數提升違限聚令罰款
有關的法例修訂將於今日（2日）生效，直至本月15日。任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，根據第599G章均屬犯罪，最高可被罰款25,000元及監禁六個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款2,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。
政府指，為達致所需的阻嚇作用，行政會議已原則上同意第599G章下的定額罰款，以及規管佩戴口罩的第599I章及強制若干人士檢測的第599J章下的定額罰款，應以倍數提升，並會於短期內徵求行政會議同意修訂相關法例。
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▼12月2日起收緊防疫措施▼
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