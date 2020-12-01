新冠肺炎｜增82宗　尖沙咀松山海鮮鍋日出康城地盤爆疫需強制檢測

本港疫情嚴峻，今(1日)新增82宗確診個案，僅10宗是輸入個案。跳舞群組繼續擴大，新增32宗個案相關，另有23宗個案源頭不明，餘下17宗與之前個案相關。另外，今日有超過60宗初步確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，位於尖沙咀山林道的松山海鮮鍋，以及將軍澳日出康城第9期地盤，分別錄得逾兩宗確診個案，曾於11月15日後到訪用餐及工作的人士，需要接受強制檢測。

院舍方面，筲箕灣東華三院方樹泉日間中心暨宿舍、大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭以及新蒲崗百樂護老院，再有員工或院友確診，其中何玉清翠柳頤庭需全院送往檢疫。