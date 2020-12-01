新冠肺炎｜增82宗　尖沙咀松山海鮮鍋日出康城地盤爆疫需強制檢測

本港疫情嚴峻，今(1日)新增82宗確診個案，僅10宗是輸入個案。跳舞群組繼續擴大，新增32宗個案相關，另有23宗個案源頭不明，餘下17宗與之前個案相關。另外，今日有超過60宗初步確診個案。
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，位於尖沙咀山林道的松山海鮮鍋，以及將軍澳日出康城第9期地盤，分別錄得逾兩宗確診個案，曾於11月15日後到訪用餐及工作的人士，需要接受強制檢測。
院舍方面，筲箕灣東華三院方樹泉日間中心暨宿舍、大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭以及新蒲崗百樂護老院，再有員工或院友確診，其中何玉清翠柳頤庭需全院送往檢疫。
松山海鮮鍋有食客及員工確診，11月15日後曾光顧人士需接受檢測。(佘俊亮攝)
衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，各有一間食肆及地盤需要列入指定檢測場所，分別是位於尖沙咀山林道29-31號地下的松山海鮮鍋，因有食客首先確診，其後於餐廳派樽後，發現再有員工中招，因憂慮有小型爆發，遂曾於上月15日後到訪用餐人士，需要接受強制檢測；日出康城第9期地盤亦發現3宗確診，以及8宗初步確診個案，11月15日後曾進入地盤人士需接受強制檢測，密切接觸者則需送往檢疫。她指，該地盤工作人員約900人，承建商已停工。
有員工及食客確診的山林道松山海鮮鍋已暫停營業。(余俊亮攝)
張竹君續指，該地盤位於第9期第1座，涉及工種廣泛，包括泥水、痴磚等，部分工友互相認識，亦會互相打招呼，有時亦因天氣炎熱，難以佩戴口罩。
筲箕灣東華三院方樹泉日間中心暨宿舍則再多3名員工及1名院友確診，另有8人送往檢疫中心後證實確診；大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭，則續有2名員工及1名院友確診，該處需送往檢疫。新蒲崗百樂護老院新增1名院友確診，近50名同住院友及工作人員被列為密切接觸者，需送檢疫。
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