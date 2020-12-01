新冠肺炎｜啟德流動採樣亭今啟用　居疫廈市民返工中途撲過來檢測

本地新冠肺炎疫情反彈，政府早前已於荃灣、西貢及大埔區透過流動採樣亭及樣本瓶派發點，今日（1日）新增的啟德社區會堂流動採樣亭正式運作，首1小時約有20人到達，無需排隊即可檢測。 有市民指，該流動採樣亭的位置方便居民，「個地方好配合我，一嚟到就即刻有得做！」有市民得悉消息後，立即放下工作趕至，原因是所住的麗晶花園出現確診個案，檢測為了讓同事與老闆安心。

啟德社區會堂流動採樣亭今日下午2時正式運作後，陸續有市民前來檢測，首1小時約有20人，由於人數少，無需排隊即可檢測。

（香港01製圖）

星月樓食客：一嚟到就即刻有得做

其中，居於啟德的曾太於下午2時半到達，3分鐘後便完成檢測離開。她大讚流動採樣亭的位置方便居民，反而社區檢測中心須排期至數日後。「個地方好配合我，一嚟到就即刻有得做，證明我一定要嚟驗！」

她指，由於上月中曾到上環星月樓吃飯，同時所住大廈近日出現確診者，與其他住戶共用電梯，因此感到非常擔心。她亦引述專家表示，最近的患者均無病徵，希望自己沒受感染。

曾太引述專家表示，最近的患者均無病徵，希望自己沒受感染。（歐陽德浩攝）

居民籲政府於觀塘區增設檢測中心

張先生告訴記者「我返返下工都撲過嚟」，他解釋說，所住的麗晶花園出現確診個案，為了讓同事與老闆安心，當妻子從收音機中得悉消息，並向他告知後，便立即放下工作，從土瓜灣的工作地點趕至。「雖然大家都唔出聲，但有咩事成間公司都要Stop。」他續指，觀塘區最近新增多宗確診個案，建議政府可於區內增置更多檢測中心。

張先生指，所住的麗晶花園出現確診個案，檢測為了讓同事與老闆安心。（歐陽德浩攝）

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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啟德流動採樣亭暫定開放至本周五

政府由今日（1日）起，安排承辦商香港分子病理檢驗中心有限公司，於九龍城啟德社區會堂設立流動採樣亭。今日服務時間為下午2時至晚上8時，其後每天上午10時至晚上8時，暫定開放至本周五（4日）。

強制檢測人士於流動採樣亭接受檢測，將被視作等同於社區檢測中心接受檢測。檢測結果呈陰性的市民，會收到電話短訊通知。