中年漢涉謀殺女兒案｜外婆反對女兒與被告結婚　認為女嬰母未玩夠

三個月大女嬰疑被獨自留在元朗村屋家中37小時，最終窒息去世，女嬰父親被控謀殺罪。案件今（1日）在高等法院續審，女嬰的母親和外婆作供。外婆指，得知女兒和被告打算結婚時，認為兩人年紀差距大，女兒亦「未玩夠」而反對，惟兩人最終結婚。女嬰的母親則透露，在案發後約4個月便再懷胎，而腹中骨肉屬另一男友。惟她強調，是在案發後才認識該男友。

被告張應輝，42歲。他被控於2018年8月22日謀殺女嬰張嘉雯，女嬰去世時年僅3月零兩日。

外婆認為女嬰母未玩夠

女嬰的外婆黃鳳儀供稱，得知女兒盧殷童(即涉案女嬰的母親)和被告打算結婚時，認為兩人年紀差距大，加上盧當時年僅18歲，認為她「未玩夠」而反對，但兩人最終結婚。而盧於2018年懷有女兒時，黃曾勸過對方墮胎。此外，盧在誕下女嬰後，有產後抑鬱。但黃指，盧的日常生活正常。

被告曾致電問盧去向

於2018年8月21日，黃收到被告的電話，指盧不見蹤影，黃便回應「可能一陣番」。黃亦未能找到盧，直至22日找成功聯絡她，當時女兒透過訊息表示心情低落。惟黃於23日，得知外孫去世。

現時單身的女嬰母親盧殷童(右)，承認在女兒死後4月再度懷孕，並稱該孩子是新男友的，又強調是在女兒死後才認識該男友。(資料圖片)

女兒過世後女嬰母再懷孕

女嬰的母親盧殷童今早亦續有接受辯方盤問，在女兒過世後，她於同年12月再度懷孕，被告當時已在還柙。盧解釋，當時她和另一人拍拖。她只不記得和對方何時開始拍拖，但強調是本案後才認識對方。盧於上周作供時曾透露她，現時為單身。

辯方盤問時亦指，盧於8月23日返家時，女兒的頭未有被枕頭和被子遮蓋，盧否認。

案件編號：HCCC253/2019

事件發生經過。(詳見下圖)