限聚令｜2人打波都不能　康文署周三起封足球場籃球場　關泳池

本港疫情轉趨嚴峻，限聚令明日（2日 ,星期三）起收緊至2人，隊際運動不都獲豁免。康文署今晚（1日）宣布，將於明日起暫停開放部分康樂和文化場地或設施，包括轄下所有公眾游泳池及水上活動中心，在冬季開放的泳灘亦將暫停救生員服務，足球場和籃球場等隊際運動的免費及收費場地亦同須暫停開放。 文娛設施方面，表演場地包括音樂廳、劇院、演藝廳、文娛廳及表演場等，附屬設施如排練室、音樂室、舞蹈室、演講室、活動室及會議室等，以及場地內的展覽場地，將只開放供租用團體作不設現場觀眾的直播或錄播活動，以及彩排之用，直至另行通告。

冬季開放泳灘暫停救生員服務

康樂場地方面，康文署轄下所有公眾游泳池及水上活動中心明日起暫停開放。原定在冬季開放的刊憲泳灘同日起將暫停救生員服務，包括深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘和黃金泳灘。所有刊憲泳灘的更衣室及沖身設施亦會暫停開放，以減少病毒傳播的風險。發言人提醒，市民切勿在泳灘游泳或聚集，以免發生意外。

康文署轄下所有公眾游泳池及水上活動中心明日起暫停開放。(資料圖片)

隊際運動的免費及收費場地亦將於明日起暫停開放，包括硬地足球場、草地足球場、棒球場、欖球場、板球場、籃球場、排球場、投球場、手球場、曲棍球場及滾軸曲棍球場等，以免人群聚集，並會陸續關閉上述設施。此外，亦會暫停開放部分康樂設施包括觀眾席、桌球設施及加強清潔措施等。

同時，康文署會繼續暫停准許在室內設施進行舞蹈活動及繼續關閉部分康樂設施，包括燒烤場、室內兒童遊戲室及貝澳營地，直至另行通告。

康文署轄下燒烤場繼續關閉。（資料圖片）

其餘室內及戶外體育處只限2人一組

康文署其餘室內及戶外體育處所只可進行小組訓練或課堂，但每一小組不得超過兩人，小組之間至少有1.5米距離或設有有效分隔，而在舞蹈室、活動室、多用途活動室等設施內進行小組訓練／課堂時，每一訓練小組或課堂連教練在內不得超過兩人（即教練只可進行單對單授課）。康文署發言人提醒市民仍需注意保持社交距離，於戶外康樂場地運動前及運動後須佩戴口罩，室內場地使用者則必須全程佩戴口罩。

康文署會繼續暫停接受及處理租訂室內設施進行舞蹈活動、公眾游泳池和水上活動中心的預訂申請；轄下露天劇場及康體場地作非指定用途活動及免費康體場地銷售活動，以及交通安全城的學校或團體的預訂申請，直至另行通告。

因上述安排而引致的退款，租用人可填妥退款申請表，連同用場許可證正本遞交或郵寄到康文署各分區康樂事務辦事處或各相關康樂場地的櫃枱。退款申請表格可在康文署網頁下載。

為減少在疫情期間因短期內關閉場地而引致大量退款申請，增加退款時間，明日起，「康體通」服務（包括櫃枱、網上預訂及自助服務站）可預訂設施的時間將暫時由十天改為七天，直至另行通告。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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表演場地演出不准有現場觀眾

在康體活動方面，康文署由明日起將會暫停所有在公眾游泳池、水上活動中心、室內體育館內的健身室、活動室及舞蹈室舉辦的活動，並暫停舉辦所有桌球及部分隊際的訓練班及同樂日，當中包括足球、棒球、非撞式欖球、籃球、排球、手球及曲棍球。此外，康文署亦暫停接受上述各項活動的報名申請，並為受影響的收費活動參加者安排全數或部分退款。

文化設施方面，由明日起，康文署轄下表演場地的主要設施如音樂廳、劇院、演藝廳、文娛廳及表演場等，附屬設施如排練室、音樂室、舞蹈室、演講室、活動室及會議室等，以及場地內的展覽場地，將只開放供租用團體作不設現場觀眾的直播或錄播之演出或活動，以及職業團體的綵排。演出者於可行情況下必須佩戴口罩，如演出者在彩排／活動期間不能佩戴口罩，他們須於首次彩排／活動前72小時内進行2019冠狀病毒病檢測，並在持有檢測陰性結果證明後，才能參與相關活動。此外，亦須視乎彩排／活動日數每10天提供更新的陰性檢測結果。所有在戶外租用設施舉辦的公眾活動將會暫停。

位於表演場地的城市售票網售票處和附設的自助取票機將於同日暫停開放，城市售票網則維持網上及流動應用程式購票及票務熱線服務。因文化設施關閉而引致的退款、退票事宜將於稍後作出安排。