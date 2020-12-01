限聚令｜市民4人聚最後一夜打邊爐　麻雀館職員：多謝晒跳舞群組

新冠肺炎第四波疫情嚴峻，政府收收緊防疫措施，明日（2日）起限聚令回復至2人，餐廳堂食時間收緊至晚上10時，麻雀館等要關閉兩周。 4人限聚令收緊前的最後一夜( 1日），荃灣一間麻雀館內座無虛席，一名職員表示，自重開以來，每日客如流水，無奈明日將要再度暫停營業，慨嘆說：「多謝晒啲跳舞群組啦，你哋就去玩，我哋正經返工就冇得做喇！」亦有小炒菜館店員表示，本來生意有所回升，疫情反彈後決定再次暫停營業，因防疫要緊，但政策經常更改的確有點難以適應。

食肆限2人一枱 餐廳決暫停營業兩日

荃灣二坡坊一向食肆臨立，於限聚令收緊前的最後一夜，部分火鍋店及小菜館坐滿食客，絕大部份為四人一枱。利佳坊避風塘負責人湯小姐表示，以往晚上不到7時，已經有食客在門外等候，近日確診個案逾百，人潮即時減少近半，明日更因限聚令收緊至最多2人一枱，決定暫停營業兩日留意市況再作打算，擔心就算繼續營業，街上杳無人煙得不償失。

當然食客同我哋職員健康最緊要，樂觀啲咁諗，錢可以第日搵得返，今年真係太慘，如果過咗今年就冇事就好啦，下年求神拜佛都希望疫情快啲走。 荃灣利佳坊避風塘湯小姐

有食肆的食客坐滿一街，負責人表示明日改為提供外賣服務，維持生計。（梁煥敏攝）

食肆強調不會「偷雞」： 呢度日日都好多警察嚟巡

食客張小姐與四名友人前來晚飯，限聚四人一枱下仍堅持進餐，五人惟有分開兩張枱坐，「之後唔知幾時又變，有得食好食。」她說明白疫情嚴峻要加強防疫，而港人已習慣彈性外出進餐生活，但不明白限制聚餐由四人改為二人有何理據，「依家啲科學，我哋啲愚民真係理解唔到！」她又慨嘆食肆堂食於晚上10時結束，是否能夠有效令疫情減退，認為政府應該加緊防止外地人士到港的措施更為實際。

有小炒菜館的生意今日顯得較好，晚上7時食客已經坐滿店外露天座位，負責人梁先生表示，每晚的食客不少，明日餐廳將會改為以主攻外賣為主，希望能夠「守得住」，「我哋一定唔會『偷雞』畀客三人一枱，呢度日日都好多警察嚟巡，但係完全唔做又冇辦法，成年都要見步行步。」

小炒菜館負責人梁先生說希望能夠「守得住」。（梁煥敏攝）

荃灣一品雞煲店員表示，明日將會繼續營業，外賣則會繼續至晚上12時；又指疫情「殺到」時，餐廳營業額即時大減一半以上，只能夠咬緊牙關渡過。

雀友趕關閉前到雀館耍樂 由朝打到晚

不單單只是食肆受到影響，麻雀館因限聚令之下，明起需暫停營業直至另行通知，二陂坊大發麻雀館內，約千平方呎地方開滿約20枱客，黄昏6時許座無虛席，店員忙於為客人服務，非常繁忙 。期間有店員向記者表示，自重開以來，每日客如流水，無奈明日將要暫停營業，直至政府公布能夠解封，即他又要暫停工作，氣憤跳舞群組引爆第四波疫情，「多謝晒啲跳舞群組啦，你哋就去玩，我哋正經返工就冇得做喇！」

麻雀館明起須停業，今日不少雀友趕入場耍樂。(梁煥敏攝)

有來耍樂的客人亦説，得知政府公布有關消息後，趁「最後一日」作最後衝刺，「佢一開門我就嚟，到夜晚7點都未食飯，你話係咪好想玩喇！」Ｊ