新冠肺炎｜民政總署要求區議會延遲會議14天　疫情爆發後第二次

新冠肺炎疫情再次爆發，近日出現「跳舞群組」，每日確診人數接近百人，專家均憂慮第四波疫情爆發。 灣仔區議會主席楊雪盈在社交媒體表示，收到民政事務總署訊息，指因應疫情嚴重，要求各區議會延遲未來14日（12月2日至15日）的區議會/委員會/工作小組會議，「以免聚眾」，減低社區傳播的風險。 這次是新冠肺炎疫情至今，民政總署第二度暫停區議會會議。

楊雪盈刊出民政事務總署署長謝小華的訊息，要求各區區議會2日至15日的會議延期。

延後2日至15日的會議

根據楊雪盈刊出的訊息，民政事務總署署長謝小華鎮表示，政府昨天（11月30日）起決定重新實施嚴謹的社交距離措施和關閉一些處所14天，該訊息與2月暫停14日會議時的通知相近。

謝表示，「有見及此，本署請各區議會延遲未來14天（12月2日至15日）的區議會/委員會/工作小組會議， 以免聚眾，減低社區傳播的風險」，又表示會因應疫情再審視兩周後的會議安排。

深水埗周四開環境會議 具體有待安排

深水埗區議會主席、民協區議員楊彧亦確認收到訊息。他表示，暫時計劃在網上開會，但原訂星期四（3日）會有環境及衞生委員會會議，希望有政府官員參與討論，現時仍要看有何具體安排。

根據文件，深水埗區議會周四將討論西九龍廢物轉運站服務、長沙灣污水喉管等議程。

大埔區議員區鎮樺亦表示收到訊息，又指訊息的字眼是「希望」，而非「強制」延期，暫未知是否必須執行。

今年2月8日，政府為應對疫情，亦呼籲取消區議會兩星期的活動及會議，民政事務處不提供場地及秘書服務。