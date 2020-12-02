新冠肺炎｜12.4國家憲法日遇停課　楊潤雄：學生可在家觀直播

港府多次強調要加強《憲法》和《基本法》教育，教育局上月向中小學發通告，就12月4日「國家憲法日」的學校活動提出建議。惟疫情影響，全港中小學今日（3日）起停課，教育局局長楊潤雄在「局中人語」中重申，促教育局重視《憲法》及《基本法》教育，提醒學校可安排學生在家觀看講座直播，又或稍後重溫。

教育局上月向全港中小學發通告，對「國家憲法日」的活動安排提出建議。（資料圖片）

楊潤雄稱，《憲法》是《基本法》的立法依據和效力來源，「國家憲法日」是紀念憲法誕生的重要日子，強調教育局非常重視此方面的教育，學校應在教學中推動國民身份認同、法治教育、責任感及承擔精神，並教導學生認識及尊重《憲法》及《基本法》，以保「一國兩制」行穩致遠。

他說，教育局會在不同學習領域加入相關學習元素，並建立《基本法》教育網、提供專業發展課程支援全港教師掌握相關法理知識。

教育局局長楊潤雄今日發表局中人語，呼籲學生參與國家憲法日活動。（教育局網頁圖片）

港府將在「國家憲法日」辦網上直播座談會。楊說，教育局已通知學校可安排學生在家觀看直播或稍後重溫。他希望學生透過「國家憲法日」的相關學習活動，認識憲法及了解維護國家安全的重要性。