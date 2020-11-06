下月「國家憲法日」　教育局倡學校早會講解、學生做專題報告分享

為慶祝《基本法》頒布30周年，教育局早前為學校制定《基本法》教育，校本活動年曆，局方今日再向中小學發通告，因應下月4日「國家憲法日」，詳細提供推廣活動建議及參考資料，包括可於壁報板介紹內地發展、安排校內常識問答比賽、於早會或班主任課，向學生講解《憲法》和《基本法》。通告又附上三頁「講解重點」資料供學校使用，包括引用特首林鄭月娥2019年「國家憲法日」的座談會講辭。

教育局今日向全港中小學發通告，建議下月4日「國家憲法日」的學校活動安排。（資料圖片）

教育局今日向全港中小學發通告指，為便利學校於12月4日「國家憲法日」安排合適的校本學習活動，局方特別整合相關的背景及參考資料，和學與教活動建議。

局方提議，學校可於當日安排升國旗及奏唱國歌、於早會或班主任課講解《憲法》和《基本法》、於壁報板介紹國家發展、安排校內常識問答比賽、學生進行資料搜集或專題研習，分享內地近年發展如深港高速鐵路或粵港澳大灣區建設等。

教育局通告附上引用特首林鄭月娥於2019年「國家憲法日」的座談會講辭，作為學校《憲法》講解的參考資料。（資料圖片）

參考資料引用特首講辭 談香港年輕人責任 提升愛國主義情懷

通告亦附上講解《憲法》的重點資料，包括引用特首林鄭月娥於2019年「國家憲法日」的座談會講辭，談及香港年輕人責任，「提升國家認同、《憲法》認同及愛國主義情懷」等。

亦有參考資料，在解說《憲法》與香港關係中形容，「國家根據《憲法》31條設立香港特別行政區，讓香港在『一國兩制』下，享有獨特的地位和優勢，在國家發展中既是『貢獻者』，也是『受惠者』。」

另外，教育局課程發展處今年特別舉辦「2020國家憲法日網上問答比賽」，供全港中小學生參加。